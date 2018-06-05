Продавец магазина, увольняясь, обчистил кассу

В полицию г. Якутск поступило сообщение о краже денег из одного из магазинов города. Неизвестный похитил из кассы 15000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» установлен 25-летний уроженец Верхоянского района.

Установлено, что он подрабатывал кассиром в магазине. Через некоторое время между ним и его начальником произошла ссора, после которой подозреваемый уволился. Уходя домой после последнего рабочего дня, он похитил из кассы магазина 15 000 рублей. По его словам, он совершил кражу, чтобы решить свои финансовые проблемы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.