Процветающий Якутск: в пригородах строятся объекты культуры 

В Год новаторства строительство домов культуры в Магане и Табаге ведется с применением новых технологий. 3 августа исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска Сергей Игнатенко проверил готовность строящегося объекта в селе Маган.

По словам начальника администрации Магана Михаила Юмаева, местные жители с нетерпением ждут ввода нового культурно-административного центра.

За последние годы Окружной администрацией при поддержке Якутской городской Думы построено уже немало социально-культурных объектов, в том числе современный Дом культуры «Чэчир» в микрорайоне Кирзавод, библиотека «Созвездие» в Гагаринском округе, строятся Детская школа искусств и библиотека в 203 микрорайоне, многофункциональный Центр культуры имени Ю.А. Гагарина.

Строящееся в Магане здание культурного центра с металлическим каркасом будет комфортным и теплым, благодаря применению современных утепляющих материалов, уверен начальник администрации Михаил Юмаев. Дом культуры рассчитан на 150 посадочных мест, сюда переселятся кружки народного творчества, откроются танцевальная студия, тренажерный зал, детские игровые комнаты. Будут обустроены пандусы и создана безбарьерная среда для всех категорий населения.

Заказчиком строительства культурно-административного центра в Магане является МКУ «Главстрой». Проект разработан ООО «Росстройпроект». Контракт с генеральным подрядчиком ООО «Универсал-комплект» заключен в январе 2018 года и закончится в феврале 2019 года.

На сегодняшний день строительство идет с небольшим опережением графика, сообщил начальник отдела капитального строительства МКУ «Главстрой» Андрей Майстренко.

«На объекте применяются новые технологии, которые сейчас активно распространяются при строительстве – винтовые сваи и каркас из алюминиевых профилей. Каркас весь собран, начали утепление наружных стен. Общая готовность объекта 40 %», — отметил Андрей Майстренко.

В 2018 году все основные работы по объекту будут завершены. Ввод объекта планируется в 2019 году.

Также МКУ «Главстрой» выступает заказчиком строительства Культурного центра в селе Табага, генеральным подрядчиком которого определен ООО «Сахастрой 2002». Сейчас ведутся подготовительные работы, и подрядчик приступает к бурению для установки винтовых свай. В этом году планируется завершить свайное поле. Реализация проекта продолжится в 2019 году.