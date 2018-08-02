Процветающий Якутск: строятся новые объекты культуры

В Год новаторства в Якутске будет завершено строительство9 новых социальных объектовиз 12 строящихся в рамках государственно-частного партнерства. В том числе завершится строительство двух объектов культуры–библиотеки и Центра детского творчества в 203 микрорайоне. В следующем году будет сдан многофункциональный развлекательный комплекс «Центр культуры им. Ю.А. Гагарина с киноконцертным залом».

Новый 203 микрорайон столицы уникален тем, что здесь практически одновременно с возведением жилых кварталов строится вся социальная инфраструктура. Помимо общеобразовательной школы на 550 мест, двух детских садов, каждый на 315 мест, появятся 2 объекта культуры.

Центр детского творчества планируется оснастить музыкальными инструментами и другим оборудованием для всестороннего гармоничного развития детей. Библиотека на 130 тысяч томов снабжена автоматизированной системой возврата книг, здесь будет создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения, предусмотрены пандусы и подъемники.

Настоящим украшением города Якутска должен стать Центр культуры и современного искусства, строящийся на месте снесенного аварийного Дома культуры имени Ю.А. Гагарина.

По окончании строительства Центр соединится в единое архитектурное пространство с площадью «Ворота Якутска», благоустройство которого началось в июне в рамках реализации федеральной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Именно при взгляде на этот комплекс будет складываться первое впечатление о столице республики у гостей, прибывающих через воздушную гавань Якутска.

Универсальный Центр культуры уже обретает контуры будущей визитной карточки Гагаринского округа и всего города Якутска. Он вместит в себя киноконцертный зал на 500 зрителей, кабинеты для клубных формирований, переговорные комнаты, зимний сад, мастерские, танцевальный зал будет оснащен самым современным звуковым и мультимедийным оборудованием.

«По соглашению о государственно-частном партнерстве с Окружной администрацией города Якутска и Правительством республики, компания-подрядчик OOO «Газэнергомонтаж» приступила к работам по этому объекту в мае прошлого года. В настоящее время строители уже выполнили на 90 % монолитные работы, ведутся работы по стяжке второго этажа и подключение отопления первого этажа. Финансирование проектов на период эксплуатации осуществляется за счет бюджета городского округа, принятого депутатами Якутской городской Думы», — рассказал заместитель начальника Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж» Артем Артемьев.