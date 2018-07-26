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Процветающий Якутск: 12 вопросов главному архитектору

Очередным гостем субботней передачи «Прямой разговор» на канале «Россия-1» выступила главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева. Горожане имели возможность задать интересующий их вопрос в прямом эфире, а мы, по традиции, приводим наиболее интересные вопросы и ответы на них.

 

О программе по формированию комфортной городской среды

— Федеральная программа по формированию комфортной городской среды реализуется в столице уже второй год. Что запланировано на этот год и что уже сделано?

— В этом году программных средств выделено не так много, как в прошлом, поэтому объектов, которыми мы занимаемся, всего четыре. Акцент сделан на общественные пространства. Мы будем доводить до конца работы по Бульвару Учителя, которые были начаты в прошлом году и приостановлены из-за археологических раскопок, а также по Скверу тружеников тыла.

Новые объекты – это площадь «Ворота Якутска» в районе аэропорта, а также небольшая территория городского канала, прилегающего к озеру Сайсары.

По благоустройству дворовых территорий  нынче средства выделены из местного бюджета, их тоже не так много. Это будет три двора по минимальному перечню работ. Основной объем работ предполагается на дворе по ул. Каландаришвили 115, 117, 119, на территории, которая выходит на озеро Сайсары и расположена смежно с прошлогодним двором, оба эти двора  связывает вышеозвученный перешеек Горканала. Именно эти три объекта являются первым этапом большого, перспективного проекта благоустройства набережной озера Сайсары.

Программа будет продолжена и в будущем, она рассчитана на пять лет. Сейчас очень большой приоритет поставлен вопросам комфорта городской среды, поэтому будем работать и дальше.

 

Будет ли переделана некачественная велодорожка?

— Извилистая велодорожка вокруг озера Сайсары вызвала массу мнений, почему работа выполнена некачественно и что будет с ней дальше?

— Данная дорожка является частью круговой велосипедной дорожки, которая будет обустроена вокруг озера. В данном случае произошло недопонимание между автором и подрядчиком – этот случай является ярким подтверждением того, что для обеспечения контроля за качеством работ, необходимо всем работать в тесной связке. Так как бетонные работы очень затратные, боюсь, что эту дорожку переделывать не будем, но это для нас опыт и анализ. Дорожка останется прогулочной, и мы будем дальше думать над проектом.

 

Новая набережная будет готова через три года

 

— Через сколько лет мы увидим готовый проект набережной Сайсарского озера?

— Озеро Сайсары входит в систему Городского канала который проходит через весь город.  Набережная озера примыкает к комплексу СВФУ, крытому стадиону «Триумф» и густонаселенному жилому району по ул. Каландаришвили и Лермонтова.  Дворы жилых домов являются сквозными и выходят непосредственно на участок горканала и озеро Сайсары. Проект будет реализован в четыре этапа. В разработку включены набережная озера, участок Городского канала, дворовые территории и сквер Матери. Разные по функциональному наполнению территории будут связаны единым пешеходным и веломаршрутом. Работа будет продолжаться не менее 2-3 лет.

 

О переселении из аварийного жилого фонда

 

— Меня интересует судьба 86 квартала в части программы переселения из аварийного жилья.

— Вопрос очень актуальный, я уверена, что программа переселения будет продолжена. Пока город только завершил предыдущую программу. 86 квартал находится в районе Сайсары, в этом районе у нас пока нет застройщика, а мы хотели развивать эту территорию по договорам развития застроенной территории. Во всяком случае, в планах это есть, документация уже утверждена. Остальное покажет время.

 

 

Все объекты биеннале будут готовы ко Дню города Якутска

 

— В Якутске проходит Пятая международная биеннале современного искусства, расскажите, что интересного в этом году?

— В этом году биеннале проходит под девизом «City-M», то есть, музей выходит в город. Работы, которые будут реализованы в городе в рамках биеннале на средства президентского гранта, который получил фонд развития НХМ. Ко Дню города мы собираемся запустить квест: найди все объекты Якутской биеннале. Все уже видели первый объект: он непрограммный, он просто обозначил старт нашей биеннале – это Андрей Адно, который сделал очень интересный мурал на стене бывшей Новоапостольской церкви. Данный объект вызвал очень большой резонанс – как раз на это и направлено биеннале современного искусства, то есть объекты современного искусства не только влияют на  изменение города  и оживление территорий, они вызывают вопросы и пробуждают интерес жителей к искусству. В скором времени в Якутске появятся основные объекты Биеннале, которые  будут выполнены местными художниками – оргкомитет уже отобрал все работы, порядка 10 работ. Они будут выполнены на только на фасадах зданий, но и в других публичных местах в разных местах города. Также ко дню города мы сможем увидеть работы двух приглашенных художников: москвича Николая Полисского и испанца Оскара Сан Мигель Эрике.

 

О частных участках

 

— Мы проживаем в частном доме на Мархинке, дом построили в 2014 году. А в 2015 году нас объявили зоной 3П и мы никак не можем дом оформить. Старый дом у нас стоит на самом берегу, его постоянно подмывает. Как нам поступить?

— В этих районах невозможен перевод зоны в ИЖС, потому что территория подвержена затоплению. Люди, которые могут там строить – могут строить все, кроме индивидуального жилого дома.

— Я взяла в аренду участок 10 соток, а у всех соседей – 15 соток, куда мне обратиться, чтобы увеличить мой участок?

— Если есть возможность увеличения участка, то вы можете подойти в Управление архитектуры на Октябрьской, 20/1 и оставить заявление на рассмотрение этого вопроса.

 

Будущее за «умными домами»

 

— Какую площадку вы курировали на международной конференции «Города и люди»?

— Наша сессия была связана с городским пространством: общественные пространства, комфортная городская среда и очень интересная тема «Умный город». Мы собрали абсолютно разные сферы людей, было очень интересно. Комфорт городской жизни – это не только благоустройство, но и технологии. Результаты сессии вошли в резолюции конференции, многие проекты будут реализованы в городе.

У нас уже начали появляться «умные» дома, первый дом введен по ул. Клары Цеткин. Люди могут отслеживать потребление коммунальных ресурсов и экономить на них.

 

Будет ли продолжена скандальная стройка?

 

— Недавно стали вновь появляться новости о скандальной стройке на ул. Петра Алексеева. Что там происходит?

— Там сейчас идут судебные разбирательства, поэтому никаких решений со стороны Окружной администрации нет, мы ждем решения суда.

 

Где будет новое кладбище?

— Власти города в поисках места для нового кладбища, рассматривается район Владимировки. Но жители выступают против, как этот вопрос будет решаться дальше?

— С кладбищем очень сложно, так как Маганское кладбище переполнено, городу нужна новая территория площадью порядка 40 га. Ни в коем случае нельзя выделять под кладбище места, на которых люди отдыхают, поэтому мы смотрели территории гораздо глубже. Поэтому сейчас этот вопрос прорабатывается, в любом случае будут общественные слушания.

 

«Прорывных планов пока нет»

 

— Каким вы видите наш город через 10-20 лет?

— Строимся мы на основе генерального плана города, проводим реконструкцию центральной части за счет сноса ветхого и аварийного жилья, освоение идет строго в соответствии с утвержденной стратегией развития и системой градостроительной документации: правилами землепользования и застройки, проектами планировки и межевания кварталов. Акцент в ближайшие годы будет направлен на комфорт городской среды, на комплексное освоение территорий по договорам о развитии застроенных территорий. Что касается поиска земельных участков для многодетных, проект внесения изменений в генплан находится на рассмотрении, чтобы перевести федеральные земли в городские — это сложная процедура.

Источник: Валерия ЯКОВЛЕВА.
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