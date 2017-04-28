Pro&Сontra: Как чиновники и общественники Якутии «Ленские столбы» делили

В Якутске прошли дебаты по теме так называемой федерализации «Ленских столбов».

Обсуждение организовал на своей дискуссионной площадке в конференц-зале гостиницы «Полярная звезда» депутат Ил Тумэна Виктор Федоров. Чиновники, специалисты, экологи, общественники и журналисты собрались, чтобы обсудить вопрос: «отдавать» ли федеральному центру природный парк «Ленские столбы»?

Как сказал Федоров, выступивший модератором встречи, будут выслушаны все мнения и сделана попытка прийти к общему знаменателю. «Мы оглядим проблему со всех сторон, сформулируем те больные точки, которые нужно прорабатывать, и выходить на какие-то решения, которые будут иметь рекомендательный характер», — пояснил Федоров. К слову, недавно на этой же площадке обсуждалась тема акций АЛРОСА-Нюрба.

Дискуссия по «Ленским столбам» получилась жаркой, с обидами, упреками и обвинениями. Желающих высказаться оказалось очень много: всего выступило более двадцати человек. Обозначились две прямо противоположные позиции — «за» и «против». Первые, которых представляли в основном чиновники, говорили, что «федерализация» — это повышение статуса, что это даст новые возможности, в том числе дополнительное финансирование (из федерального центра) и новые рабочие места. Вторые доказывали, что «Ленские столбы» — это «последнее, что осталось у республики», и не стоит торопиться с передачей.

Первым выступил министр ораны природы республики Сахамин Афанасьев. По его словам, инициатива придания парку «Ленские столбы» статуса национального исходила от коллектива парка. Этот вопрос выносился на суд общественности, в прошлом году проводились публичные слушания, особой активности, правда, не было. Проектная документация была вывешена в открытом доступе, кто хотел – высказался. А в этом году вопрос возник снова.

Национальный парк «Ленские столбы» был создан 10 февраля 1995 года. Впоследствии, когда приводили документы в соответствие с федеральным законодательством, парк утратил приставку «национальный» и остался просто «природным», напомнила историю парка «Ленские столбы» директор Любовь Киприянова. «Ленские столбы – уникальный объект, аналогов в мире мало. Надо было тогда нашим депутатам подсуетиться и сохранить это высокое имя», — посетовала Любовь Даниловна.

С 2005 года началась работа по приданию Парку статуса мирового шедевра ЮНЕСКО. Было привлечено огромное количество ученых как из России, так и из-за рубежа, стараниями которых в 2012 году парк вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Это очень высокий статус, сравнимый с Нобелевской премией», — отметила Киприянова.

«Звучали мнения о том, что с приданием парку статуса федерального он будет ограничен в доступе. Это не так. Есть закон об ООПТ РФ, есть закон об ООПТ Якутии, где написано, что посещение территорий туристами, учеными не запрещается. Есть также мнение, что придет начальник федерал. Но руководителя этого объекта назначает Ил Дархан, кандидатура проходит согласование в министерстве природы РФ. Там будут работать люди, которые здесь живут», — заверила Киприянова.

Были озвучены и другие аргументы за «федерализацию»: мол, вместо получаемых сейчас 18 млн в год федеральный центр даст парку «Ленские столбы» до 50 млн в год; увеличится число штатных единиц; кроме того, при получении федерального статуса Парк сможет войти в Ассоциацию особо охраняемых природных территорий, в Ассоциацию национальных парков России, тем самым станет возможной работа на мировом уровне – появится возможность членства Международного союза охраны природы, контактов и совместной работы с национальными парками Америки.

По словам Киприяновой, если бы эти споры не продолжались до сих пор, то уже в апреле парк был бы презентован наряду с другими проектами.

Говорили о пожарах, которые не на что тушить. Один из таких произошел на Ленских столбах в прошлом году.

«В прошлом году на тушение пожаров было потрачено 40 млн рублей. Лучше бы эти деньги отдали Ленским столбам, и 20 млн оттуда выделили бы противопожарной работе, пожаров бы вообще не было», — отметил председатель совета депутатов Покровска, Иван Руфов.

Также напомнили о существовании ФЗ-33, который защищает ООПТ от приватизации.

Анатолий Добрянцев, первый заместитель председателя Госсобрания, депутат от Хангаласского улуса, привел в пример дороги «Колыма», «Вилюй», «Лена»: что, мол, с ними было лет шесть-семь назад, пока им не придали федеральный статус: за последние три года федеральный бюджет выделил 111 млрд рублей. «И вы, Иван Иванович, знаете, какая дорога была до Верхневилюйска», — обратился Добрянцев к Ивану Шамаеву.

«Аэропорты Севера разваливались, а с передачей в федеральную собственность начались сдвиги. А университет – стал хуже, перейдя в статус федерального? Люди как работали, так и будут работать. Зона традиционного природопользования сохраняется, никакого запрета не будет.

Мы родились и выросли у подножия Ленских столбов. Везде в этих селах живут мои родственники. Мы во вред своим родным местам не будем этого делать».

Еще один депутат Ил Тумэна, Алиш Мамедов выступил очень эмоционально, предложив строить гостиницы на Ленских столбах. «Красота должна давать деньги», — заявил Мамедов. Депутат призвал «не бояться и не пугать друг друга» и привел в пример свой завод «Якутцемент», у которого сменилось огромное количество собственников, и при этом завод работает.

Яков Сивцев, руководитель Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий, обратил внимание, что «такого термина — федерализация нет». «Это планомерная работа, которая ведется более 20 лет. Одно время Ленские столбы ликвидировали как парк. Комиссия работала более десяти лет. Это не федералы захотели, это мы, республика, ходили обивали пороги минприроды, чтобы Ленским столбам повысили статус. И в законе нет такого понятия, как федерализация, есть повышение статуса. Мы настояли, чтобы кластер Синские столбы остался у республики. Мы хотим, чтобы на его базе был сформирован природный парк. Мы хотим, чтобы в Амге был природный парк», — сказал Сивцев.

Хангалассцы против

Вместе с тем против федерализации «Ленских столбов» выступили жители Хангаласского улуса, который граничит с Ленскими столбами. Депутат Ил Тумэна Иван Шамаев сообщил, что ими было собрано более трех тысяч подписей жителей, сел Тит-Ары, Тумул, Улахан-Ан, Октемцы и других.

— Нам говорят: вы такие смешные люди, ваши горы никто не утащит. Там, мол, будут наши работники, появится дополнительное финансирование. Но куда так торопиться? От того, что мы их (Ленские столбы) не передадим, они не перестанут быть шедевром. Вообще, кто хорошо знает и понимает, что произойдет в будущем? Да, я бы хотел, чтобы было много денег, чтобы парк развивался. Но время ли сейчас это делать? На мой взгляд, нет. Пусть республика сама занимается Ленскими столбами, — предложил Шамаев.

Также против федерализации высказался Виктор Саввин, один из первых руководителей палаточного летнего городка на Ленских столбах, который был организован в 1973 году. «Тогда работало Бюро путешествий, ходили теплоходы, были организованы туры, путевки стоили 42 рубля, к нам ездили со всей России, — напомнил он. — Все хотят сделать из Ленских столбов идола, который будет зарабатывать деньги. Мне это не нравится».

В поддержку «пещерных националистов», как он сам выразился, высказался Иван Степанов, представитель общественного движения «Сир». Он напомнил, что в свое время республике дали право предоставлять села и города, которые будут закрыты от раздачи земель по дальневосточному гектару. Глава Якутии представил список из более ста городов и сел, из которого было согласовано всего 26 населенных пунктов: такая корректировка произошла в федеральном центре.

«Нам говорят, что мы боимся, что Ленские столбы утащат в Московскую область, принижают на примитивном уровне. Нужно доверить решение таких вопросов нам, людям, которые здесь живут, мы никогда плохого не сделаем», — высказал мнение Степанов.

Кроме того, Степанов привел печальные примеры парков, ставших национальными, среди которых «Лосиный остров», где началось коммерческое строительство жилых домов и торгово-развлекательных комплексов; «Удыгейская легенда» в Приморье, «Тузловские лиманы» в Татарстане, где участки стали раздаваться в аренду на 25 лет; Нижняя Кама, в которой возникли проблемы с землей.

«У всех жителей Якутии есть особое отличное от других отношение к природе. У Ленских столбов есть сакральное значение. Для нас это очень важно», — завершил выступление Иван Степанов.

С неожиданным заявлением выступила Сулустана Мыран, представлявшая общественная организация «Сомого куус». Женщина предложила Добрянцеву поменять фамилию на Мамедова: мол, от этого же ничего не изменится.

«Для нас, народов Якутии, «Ленские столбы» — это наша гордость, наше сокровище. Вы этого не понимаете со своими денежными мыслями. Если бы республика вам предложила 50 млн бюджета и 80 рабочих мест, вы бы согласились (оставить парк республике)?», — задала вопрос Мыран.

Журналист Виталий Обедин назвал экономику экономикой пораженческого типа: когда мы сами не справляемся, мы просим отдать кому-нибудь, авось у него получится.

«Мы говорим, что вместо 18 млн у Парка будет 50 миллионов. Но при этом одновременно между Якутском и Табагой возводим туристический кластер «Северная мозаика», проект которого оценивается в 1,2 млрд рублей», — возмутился Обедин.

— На кластер выделены федеральные деньги, — возразил Виктор Федоров.

— Есть и республиканские. Резиденцию на Табагинском мысе, которую якобы строили для инвалидов, записали как вложение республики, — парировал Обедин.

Как отметил журналист, было названо всего три аргумента – статус, деньги и 80 рабочих мест. «Но эти 80 мест в масштабах республики – это смешно. А что касается статуса, что это дает?», — задал вопросы Обедин.

Виталий напомнил, что в республике с 2001 года существовало министерство развития туризма, у нас есть национальная туристическая компания, но туризм при этом не развивался. В то же время есть частники Арбугаев, Атласовы, которые на пустом месте строят усадьбы, куда возят всех приезжающих.

Почему на Ленские столбы нельзя пустить частников? Почему нельзя сделать макет коча, на котором Дежнев пришел, и сплавлять на нем туристов?

«Вот говорят, у нас нет денег. Да у нас море этих денег, — продолжал Обедин. — На парк «Ленские столбы» в год рассчитано всего 18 млн рублей, при этом на визит-центр в Лямпушке в инвестбюджете этого года заложено 107 млн — это шесть годовых содержаний Ленских столбов.

— Уже вычеркнули, — уточнил Федоров.

— Но было же? Причем Полушкин (инвестор Лямпушки) говорит, что если у него не возьмут эту базу, он найдет инвестора и отдаст ему центр за 250 млн рублей.

Журналист Антон Жондоров предложил обновить кадровый состав, привести туда новых людей, возможно наемных. И если не получится, вернуться к обсуждению этого вопроса через какое-то время.

Сахамин Афанасьев: «Это было желание якутян»

Наше издание задало вопрос о том, какой интерес представляет Парк для федерального центра. Выражая сомнения в процедуре «федерализации», люди боятся не столько того, что «горы утащат в Москву», а того, что земля со временем будет отдана в частные руки, под дачи и резиденции богатых людей.

Министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев в ответ на это заверил, что речи о передаче активов кому-то, в том числе и федералам не идет. «Земли закрепляются без изъятия, общины остаются за закрепленными территориями. И это не было желанием федерального центра, это было желание якутян», — подчеркнул министр.

По словам Сахамина Афанасьева, в 2011 году общественность республики обратилась в федеральный центр, чтобы придать «Ленским столбам» статус национального парка. В том же году было подписано постановление правительства РФ о повышении статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) трем ООПТ: Новосибирским островам, Большому Токко и Ленским столбам. 2016-2017 годы были определены периодом для проектирования и создания национального парка.

«Сегодня Ленские столбы только в летнее время посещает 15 тысяч туристов. Начали развивать зимний туризм, но пока, конечно, много проблем из-за отсутствия инфраструктуры. Поэтому нам нужно повышать статус Ленских столбов», — сказал Афанасьев.

Сахамин Афанасьев сообщил, что в инвестбюджет было заложено строительство еще двух визит-центров наподобие того, что был построен на Лямпушке: один на Ленских столбах, другой — в Синском кластере. Но и тут возникли сложности из-за отсутствия инфраструктуры.

Дискуссия о будущем Ленских столбов длилась более двух часов. Несмотря на поздний час, люди были готовы говорить еще и еще. В десятом часу вечера Виктор Федоров на правах организатора принял решение поставить точку и завершить мероприятие, пообещав проанализировать все озвученные предложения, а в июне собрать по этому вопросу круглый стол.

Подобные дискуссионные площадки – это прекрасная возможность высказаться по актуальной проблеме людям с различными, подчас кардинально противоположными взглядами, что, в свою очередь, дает возможность получить более объективную картину происходящего, обсудить проблему со всех сторон. Так что есть надежда, что даже по такому спорному вопросу будет принято оптимальное решение.

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