Призываем горожан и гостей столицы бережно относиться к арт-объектам новогоднего Якутска

В дни новогодних праздников центр города Якутска по инициативе художника-анималиста Олега Саввинова украсила снежная композиция трехметрового мамонта с мамонтенком, являющихся признанным брендом нашей республики.

Оригинальный арт-объект, изготовленный из спрессованного мокрого снега, стал излюбленным местом фотографирования для детей и взрослых.

На днях любители селфи повредили снежные скульптуры, созданные скрупулезным трудом художника, после чего территория арт-объекта была огорожена.

Призываем жителей и гостей столицы с уважением относиться к работе мастеров-скульпторов, беречь городские арт-объекты, воспитывать в детях культуру поведения. Пусть новогодние снежные скульптуры радуют горожан и гостей столицы до самой весны!

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска