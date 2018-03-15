Призыв трех президентов

Уважаемые якутяне!

Дорогие земляки!

В предстоящее воскресенье состоятся выборы Президента Российской Федерации. Символично, что это судьбоносное событие пройдёт в день празднования воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Сегодня наша страна вновь закрепила за собой статус великой мировой державы, которая превыше всего ставит безопасность и интересы своего многонационального народа, благополучие каждого человека, устойчивое развитие на основе стабильности, конструктивного взаимодействия власти и общества.

В эти горячие предвыборные дни избиратели вынуждены принимать и переваривать много противоречивой информации. Иногда гражданам, особенно молодёжи, навязывается мнение о том, что исход этих выборов предрешён, а значит, лично от них уже якобы ничего не зависит. Такая позиция в корне неверна и даже опасна. Мы не имеем права быть равнодушными, допускать сомнения и неопределённость. Каждый, вне зависимости от политических взглядов, должен понимать: если он не примет участия в голосовании, за него примут решение другие.

Жители нашей республики всегда ответственно подходят к выборам, традиционно якутяне показывают высокую явку, подтверждая тем самым, что им далеко не всё равно, каким курсом мы пойдём дальше, насколько будем уверены в завтрашнем дне.

Призываю вас 18 марта прийти на избирательные участки и выразить волеизъявление, которое определит наше будущее!

Глава РС(Я) Егор Борисов

Уважаемые избиратели, предвыборная компания подходит к концу.

18 марта в исключительно непростое время для нас пройдут выборы президента Российской Федерации. Мы — жители северной республики — всегда принимали активное участие в выборах, в повседневной жизни, поддерживая ресурсы возрождения России. Прежде всего это народосбережение и улучшение качества жизни наших людей. Многонациональный народ республики добился ощутимых результатов. Поэтому я глубоко убежден, что 18 марта мы твердо будем голосовать за сильную Великую Россию, за любимую нашу Отчизну! Якутия всегда будет и есть вместе с Россией. Мы докажем это массовым участием в выборах президента Российской Федерации.

Михаил Николаев, Государственный советник РС(Я), Первый президент РС(Я)