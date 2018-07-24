Призовой фонд «Мемориала Дмитрия Коркина» по вольной борьбе составит 180 тысяч долларов. Победитель турнира получит 7 тысяч долларов, призеры — по 5 и 3 тысячи долларов. Соревнования, приуроченные к 90-летию легендарного тренера по вольной борьбе пройдут в Якутске с 5 по 9 сентября, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Wrestrus.ru.

11-й по счету международный турнир памяти основателя вольной борьбы в Якутии Дмитрия Коркина совпал с памятной датой. 5 сентября ему исполнилось бы 90.

В рамках турнира будут проводиться курсы повышения квалификации для судей. Для этого в Якутск приедут два технических делегата UWW — это россиянин Андрей Криков и Вацлав Шайнер из Чехии, а также научно-практическая конференция.

Заявки на участие в турнире принимаются до 27 августа.

Организаторы уже получили подтверждения от многих стран. В данное время ведется работа со странами Европы и Америки. Соревнования в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг пройдут 6-7 сентября, а борцы категорий до 61, 70, 79, 92 и 125 кг выступят 7-8 сентября.

СПРАВКА: Дмитрий Петрович КОРКИН — якутский советсткий тренер по вольной борьбе, заслуженный учитель Якутской АССР, заслуженный тренер Якутской АССР, РСФСР и СССР, кавалер ордена «Знак Почета» и ордена Октябрьской революции, «Человек XX века Якутии». Тренер лучших мировых борцов первой половины 1970-х годов — олимпийских чемпионов — Романа Дмитриева (1972) и Павла Пинигина (1976).