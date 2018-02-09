Призеры турнира Кочкина отправятся на Дальний Восток

Сильнейшие борцовские школы республики встретились на коврах зала борьбы училища олимпийскогто резерва. Там в выходные в третий раз состоялся турнир на призы двукратного чемпиона мира среди мастеров-ветеранов Иннокентия Кочкина. Таттинский борец является заслуженным тренером республики, отличником образования Якутии, отличником физической культуры и спорта России, мастером спорта СССР. Он является первым тренером чемпиона Азии, участника Олимпийских Игр Айаала Лазарева.

Решением руководителя Федерации спортивной борьбы Якутска, мэра города Айсена Николаева соревнования впервые ставшие отборочными к первенству Дальнего Востока стали носить имя тренера, который уже на протяжении 40 лет растит новые поколения борцов.

Все, кто попал в тройку призеров в составе сборной команды республики в марте поедут на главные региональные соревнования борцов кадетского возраста, которые состоятся 1-3 марта в Благовещенске. Побороться за звание лучшего приехали команды из Чурапчи, Усть-Алдана, Мегино-Кангаласского, Намского, Горного, Сунтарского, Нюрбинского и других улусов и городов. В итоге двух дней упорных схваток были определны чемпионы и призеры в 10 весовых категориях.

Лучшим борцом турнира был признан призер первенства мира и России среди школьников, Харысхал Григорьев, в номинации “За лучшую технику” был награжден трехкратный медалист первенств России Олег Фомин, а “За волю к победе” был отмечен Дархан Игнатьев.