Призер Игр Дыгына в новом проекте Сергея Потапова

Многоборец, призер Игр Дыгына – 2018 Николай МАТАННАНОВ в новом проекте режиссера Сергея ПОТАПОВА. Источник: Фото с фейсбука Жанны ДОАРИ.

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