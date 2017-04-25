Приволжский военный суд еще раз осудил якутянина, высказавшегося в тюрьме в поддержку ИГИЛ

Приволжский окружной военный суд признал Степана ГАБЫШЕВА, 1981 года рождения, виновным в совершении преступления против общественной безопасности и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлено, что отбывающий в исправительном учреждении наказание за разбой и кражу уроженец Олекминского района публично, в присутствии других отбывающих наказание лиц, заявил о признании идеологии, практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Габышев высказал слова поддержки действиям запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, совершившей в Сирии казнь 56 человек.

Наряду с этим у данного гражданина изъяты флаг с символом, используемый террористической структурой, мобильный телефон, в данных которого обнаружены его фотографии на фоне указанного флага.

В ходе следственных действий установлено, что подсудимый принял ислам в исправительном учреждении под воздействием окружающего его спецконтингента, отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера и являющихся приверженцами радикальной исламской идеологии.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

В интернете в открытом доступе находится вопрос в юридическую консультацию, который может быть направлен тем самым якутянином. Вот что он написал 13 июля 2013 года.

— Здравствуйте! Я Габышев Степан Валерьевич 21.07.81 года рождения уроженец села Куду-Кюёль Олекминского улуса республики Саха Якутии. По национальности ЭВЕНК. Был осужден в 2000 году к 3лет и 8месяцев к л/с отбыл срок до конца . Освобожден в 2003 году 28 ноября. Не смог добратся до дому так как небыло ни денег ни какойто другой возможности . Пришлось как то выживать на улице минус 40 градусов мороза. Совершил попытку карманной кражи весной 2004 года был пойман и осужден к 2 годам и 5 месяцев л/с в колонии строгого режима. Далее не выходя на свободу был признан виновным в инкриминируемом мне деле по статьям 158.ч3. 10эпизодам. Также по ст. 210ч2.был этапирован в СИЗО-14 города Якутска. В 2008 году был освобожден по состоянию здоровья на подписку о не выезде с Верхового Суда республики Саха якутии. На подписке пробыл около 8 месяцев нарушив подписку был задержан в иркутской области точнее снят с поезда в городе Вихоревка. Был спрятан с линейного отделения в городе Братск после нескольких дней мучений опера увезли в Иркутск. И привезли в город Якутск через рубоп был доставлен в Верховный Суд города Якутска. Где меня закрыли под стражу 28 декабря 2008 года. Находясь в СИЗО-14 в 2009году 18 июля был доставлен в Верховный Суд где был освобожден на подписку о невыезде в надлежащем побледнии .на свободе я пробыл ровно 10дней. Вот за это время пока я провел в СИЗО. Я случайно ударил начальника конвоя за что был осужден к 3годам лишению свободы в колонии строгого режима,осужден был 28.07.2009года. Далее 27.10.2009году приговорен и признан виновным в инкриминируемом мне деле по ст. 162ч3 к 8годам 6 месяцем лишений свободы в соответсвии с ч.5 ст.69 путем частичного сложения со ст . 318ч1.окончательное решения наказания в виде 10лет в колонии строгого режима. После в 2009 году 7 декабря признан виновным по ст 158.ч3 .10эпизодов к 4годам лишению свободы на основании ч3.ст.69 с учетом приговора от 28.07.2009года. Назначили 5лет 6 месяцев.без штрафа.лишений свободы в колонии строгого режима.по ст.210.ч2 оправдан на основании п.3ч.2 ст.302 УПК РФ. Потом в 2010году 5 октября в Верховный Суд республики Саха якутии вынес постановление объездинил Все приговора на основании п.10 ст.397,ст.399 УПК рф. Ст .69 ч.5.суд назначил окончательное решение к 10 годам 2месяцем лишению свободы со штрафом 10.000рублей. Исполнения наказания в виде штрафа самостоятельно. Срок отбывания наказания исчислять с 7 декабря 2009года ., зачесть в него срок содержания под стражей с 27 августа 2006года. По 18 апреля 2008года.,с 24 декабря 2008года.по 17 июля 2009года.,с 28июля 2009года. По 7декабря 2009года. Вот после всего этого вышла ст.10 УПК рф поправки я по ней написал мне скинули всего 2 месяца. А остальные мои кассационые и надзорные жалобы оставляют без изминений. я единственый ребенок в семье мать инвалид 1 группы живем в деревне с бабушкой далеко в тайге им окромя меня некому помоч дом печное отопление дрова накалоть надо воды лед зимой принести надо. А мне уже дураку 32 год пошел добратся до дому не могу. Что делать незнаю родителей жалко. Помогите пожалуйста. С искренним уважением к вам Степан Валерьевич Габышев. Предисловие в 2006году был жестоко избит сотрудниками СИЗО и самим начальником г.а.молдованов майор внутренней службы. Я данные действия беспредела обжалова в судах дело то терялось в прокуратуре города якутска то всплывало я отправил Все бумаги справки в европейский суд страсбург от туда мне пришло письмо где было сказанно что моя жалоба принята во внимание суда но до сих пор я ничего не слышал и не получал. Почему?

На этом же сайте приводится ответ специалиста Ольги Евгеньевны.

— Здравствуйте, Степан. Мы не можем знать, почему вы не получили сведений о рассмотрении вашего дела в Страсбурге. Однако, такое не редкость. Многие наши соотечественники также не получают информации о движении документов, рассмотрении и решении Европейского суда. К сожалению, в вашем случае остается надеяться только на Европейский суд. Попробуйте подать заявление повторно. Желаем удачи. Всего вам доброго.

http://www.gos-ur.ru/questions/?id=41279