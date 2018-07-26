Привилегии, скидки, бонусы – «Махтал» верным клиентам СК «Стерх»

Получать подарки всегда приятно. А если он еще и полезный, то вдвойне. АО «Страховая компания «Стерх» приготовила приятный сюрприз для своих любимых клиентов, введя специальную программу лояльности «Махтал».

Она предназначена для физических лиц – верных клиентов компании. Статус VIP и постоянного клиента присваивается при одновременном совпадении таких критериев как количество договоров страхования, разнообразие их видов и сроки страхования, а также общая сумма страховых взносов, отсутствие (минимальное количество) страховых случаев.

Участникам программы лояльности «Махтал» компания презентует Бонусную Карту, дающую право на получение постоянных скидок при заключении договора страхования в Компании, а также покупке товаров или получении услуг у ее партнеров.

Она выпускается в двух видах: «золотая» карта уровня VIP и «серебряная». Обе дают одинаковый процент скидок как у партнеров, так и у самого страховщика.

Так, СК «Стерх» предоставляет 20% скидки на страхование по всем добровольным видам страхования, кроме страхования ипотеки. Отметим, что скидки не суммируются. При действующих на момент обращения маркетинговых акциях, предлагающих клиентам скидку вне Программы лояльности, ее участники могут воспользоваться только одним из предложений – или персональной, или акционной скидкой.

Партнеры программы:

Фотостудия «Pro Фото»,

Сеть салонов обуви «Italica»,

Студия красоты «Rich»,

Автоцентр «Автогруппа»,

Сеть канцелярских магазинов «Азбука»,

Сеть ювелирных салонов «Золотник»,

Центр фарфоровой посуды «Камелек»,

Медицинский центр «Медэкспресс+»,

Магазин товаров для охотников «Охотник на Ярославского»,

Ресторанный холдинг Александра Скрипина,

Авто-офис «Стройцентр»,

Сеть АЗС «Туймаада-нефть»,

Турагентство «Якутское бюро путешествий»,

предоставляют от 1% до 50% на свои услуги и товары.

Отметим, «золотая» карта предоставляет право на дополнительные привилегии, предоставляемые СК «Стерх». К владельцам VIP Карт прикрепляется персональный менеджер, сопровождающий их по всем вопросам Программы лояльности. Им доступно индивидуальное обслуживание без очереди в удобное время (рабочее) в индивидуальной зоне комфортного обслуживания. Кроме того, для заключения договора страхования держатели VIP Карт при желании могут вызвать специалиста на дом.

Обе Карты пронумерованы и являются индивидуальными, срок их действия устанавливается условиями программы. При этом владелец любой Карты по своему личному усмотрению может передать ее третьим лицам для получения скидок у партнеров проекта. Программа действует на территории Якутска.

Информацию о состоянии статуса своей Карты участник может получить, предъявив ее в любом офисе компании «Стерх» или по телефону 8 (495) 660 35 49, доб. 306, 289. Условия программы и полный список партнеров опубликован на сайте www.sk-sterh.ru//.

Кстати, электронные полисы, приобретенные по адресу http://sale-online.rsk-sterh.ru:8081/#list также участвуют в программе лояльности в случае соответствия ее критериям. На онлайн-витрине Компании представлены классическое страхование на все случаи жизни, страхование детей для посещения спортивно-оздоровительных кружков, лагерей и секций, страхование спортсменов, полисы КАСКО и ОСАГО.

Адреса АО СК «Стерх» в г. Якутске: ул. Лермонтова, 152, ул. Орджоникидзе, 50, Вилюйский тракт, 3 км., 8/2, ул. Курашова, 44А, ул. Можайского, 27.

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