Привет из эры дровяного отопления – поисковики передали уникальные фото в музей энергетики

Недавно, в канун Дня строителя,энергетики вспоминали историю возведения самых главных энергообъектов: Якутской ТЭЦ, ГРЭС, Вилюйской ГЭС. И так совпало, эти посты в социальных сетях увидели поисковики, которые вышли на Якутскэнерго с настоящим кладом.

«В наш музей передали уникальные материалы. На фотографиях кадры строительства Вилюйской ГЭС, еще молодые, пока палаточные поселки Чернышевский и Светлый. Даже карта топливного баланса республики, где, представьте себе, еще фигурируют дрова!Рукописи научных проработок первого якутского ученого от энергетики Георгия Чудинова и записи первого управляющего РЭУ Якутскэнерго Николая Капранова. Это бесценный дар, за который мы очень благодарны поисковому отряду «Отважный»!» – с горящими глазами рассказывает генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик.

В этом году поисковому движению России – 30 лет. Якутский поисковый отряд «Отважный» сейчас сосредоточен на поисках информации об участниках гражданской войны, боевые действия которой проходили и в Якутии. В ходе этой работы его участники натолкнулись на целую папку архивных фотографий, документов, рукописей участника обороны Нюрбы Георгия Михайловича Чудинова.

Человек интересной судьбы –Чудинов– один из первых руководителей электросети Якутска, автор множества исследований в области электроэнергетики, первой научной программы «Энергетика Якутской АССР», участник изысканий под строительство Вилюйской ГЭС и самого ее возведения, организатор первого всесоюзного совещания по проблемам энергетики Крайнего севера. В ноябре исполнится 113 со Дня рождения этого знакового дня отрасли человека.

«Многих людей на этих фото мы знаем. Но есть и неизвестные. Благодаря социальным сетям, я думаю, мы восстановим историческую справедливость и выясним имя каждого героя нашей энергетической истории.Ведь у них есть родственники, потомки, которым, как и нам,важна такая память», – считает Александр Слоик.

Энергетики с уважением и трепетом изучат каждый переданный экспонат. Музей Якутскэнерго – молодой. С 2012 года здесь по крупицам собирались артефакты столетней истории энергетики Якутии. Здесь постоянно проходят экскурсии для школьников, студентов, гостей республики из других регионов и стран. И то, что теперь в нем появились такие бесценные материалы, просто здорово! Еще больше людей узнает энергетические странички истории нашего края!