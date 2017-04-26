Приватизация госимущества Якутии: «Комдрагмет» на очереди

Внесены изменения в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Якутии

Народные депутаты республики 25 апреля 2017 года в ходе двадцать восьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) внесли изменения в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.

Документ о дополнении перечня государственных унитарных предприятий республики, подлежащих приватизации путём преобразования в акционерные общества в 2017-2019 годах, государственным унитарным предприятием «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)» внесён в парламент Якутии Правительством республики. Акционирование предприятия проводится в соответствии со Стратегией развития ГУП «Комдрагметалл» Республики Саха (Якутия)», утверждённой распоряжением Минимущества Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2015 года, а также в целях дополнения перечня иного имущества, подлежащего приватизации в 2017-2019 годах, государственными объектами электроэнергетики с целью осуществления консолидации активов в составе баланса гарантирующего поставщика на территории Республики Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго» в рамках Соглашения о взаимодействии Республики Саха (Якутия) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 25 июня 2015 года.

Как отметила министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева, акционирование ГУП «Комдрагметалл» Республики Саха (Якутия)» направлено на повышение качества управления, прозрачности и конкурентоспособности предприятия.

Согласно пояснительной записке, инициаторы проекта постановления ожидают, что благодаря преобразованию ГУП «Комдрагметалл» Республики Саха (Якутия)» в акционерное общество повысится эффективность и прозрачность управления субъектом государственного сектора экономики республики, будет обеспечена надёжность и энергетическая безопасность объектов электроэнергетики, в составе баланса гарантирующего поставщика на территории Республики Саха (Якутия) — ПАО -«Якутсюяврго», повысится качество обеспечения электроэнергией.

Кроме того, благодаря акционированию предприятия увеличится доля участия Республики Саха (Якутия) в уставном капитале ПАО «Якутскэнерго», что даст возможность республике участвовать в управлении Обществом. Также акционирование будет способствовать консолидация собственности Республики Саха (Якутия) и поступлению дополнительных доходов в государственный бюджет республики.

Согласно пояснительной записке, утверждение данного внесения изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не повлечёт дополнительных расходов государственного бюджета Якутии.