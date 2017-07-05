Присуждены госнаграды Якутии

Указ главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)»

За заслуги в области культуры и искусства, образования и дошкольного воспитания, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, транспорта и автомобильных дорог, юриспруденции, алмазодобывающей промышленности, местного самоуправления, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПРОКОПЬЕВУ Сергею Алексеевичу, начальнику участка буро-взрывных работ карьера «Юбилейный» Айхальского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КРЫЛОВОЙ Раисе Николаевне, преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Якутский музыкальный колледж (училище) имени М.Н. Жиркова», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЗАЙЦЕВУ Сергею Андреевичу, начальнику Ленского отделения Управления материально-технического снабжения акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Ленский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЗЫРЯНОВУ Игорю Владимировичу, заместителю директора по научной работе института «Якутнипроалмаз» акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЗВАРИЧУ Виктору Васильевичу, адвокату, члену Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район).

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЕГОРОВА Василия Ивановича, руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва», город Якутск;

НИКОЛАЕВА Егора Алексеевича, начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры и спорта», Верхневилюйский улус (район);

ПАВЛЕНКО Сергея Витальевича, главного инженера Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ПАПУЛОВА Константина Васильевича, водителя общества с ограниченной ответственностью Речной порт «Якутск», город Якутск;

СЕННИКОВА Алексея Петровича, заведующего отделом муниципального учреждения культуры «Дом культуры “Металлург”», Алданский район;

СОКОРУТОВУ Марию Иннокентьевну, директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Троицкая начальная школа – детский сад», Олекминский район;

ЦОКАЛО Татьяну Ивановну, главного бухгалтера «Предприятие “Коммерал”», акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

АНДРЕЕВУ Лену Петровну, ведущего специалиста федерального казенного учреждения «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения “Вилюй” Федерального дорожного агентства», город Якутск;

БОРОБОВА Павла Петровича, заместителя начальника управления по производству Мирнинского управления автомобильных дорог акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ГАБЫШЕВА Михаила Александровича, ветерана педагогического труда, Олекминский район;

ГОНЧАРОВА Николая Борисовича, слесаря-ремонтника Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ЕФРЕМОВУ Наталью Николаевну, начальника финансового управления администрации муниципального района «Амгинский улус (район)»;

КРЕВСКОГО Владимира Дмитриевича, водителя автомобиля, занятого на транспортировке горной массы в технологическом процессе, Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ЛЕВИНА Иннокентия Львовича, начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление культуры и туризма», Кобяйский улус (район);

МОРДУХОВСКОГО Евгения Игоревича, заместителя директора по административно-хозяйственной части муниципального казенного учреждения «Центр семейного устройства для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», Алданский район;

НИКОЛАЕВА Василия Васильевича, заместителя главного инженера по промышленной безопасности и охране труда филиала акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества) «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании “АЛРОСА”», город Якутск;

ОСИПОВУ Татьяну Алексеевну, директора муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад “Сказка”», Ленский район;

ПАТРАТИЯ Валерия Ивановича, ветерана труда, заслуженного работника транспорта Республики Саха (Якутия), Краснодарский край;

СТЕПАНЕВИЧА Николая Федоровича, докера – механизатора общества с ограниченной ответственностью «Первая стивидорная компания» Холдинговой компании Якутский речной порт.