Госавтоинспекция Якутска проводит акцию о пользе детских кресел.
В рамках первого этапа профилактического мероприятия «Внимание — дети» Сотрудники Госавтоинспекции г. Якутска провели профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое» по пропаганде использования детских удерживающих устройств.
Инспектора ДПС обошли дворовые территории, места массового скопления людей, проводили с ними беседы, лекции по использованию детских удерживающих устройств.
Родители вместе со своими детьми внимательно слушали, спрашивали свои интересующие вопросы. Также были розданы буклеты и наклейки для автомашин.
Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».