Госавтоинспекция Якутска проводит акцию о пользе детских кресел.

В рамках первого этапа профилактического мероприятия «Внимание — дети» Сотрудники Госавтоинспекции г. Якутска провели профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое» по пропаганде использования детских удерживающих устройств.

Инспектора ДПС обошли дворовые территории, места массового скопления людей, проводили с ними беседы, лекции по использованию детских удерживающих устройств.

Родители вместе со своими детьми внимательно слушали, спрашивали свои интересующие вопросы. Также были розданы буклеты и наклейки для автомашин.