Присоединяйтесь к благотворительной акции «Корзинка добра»

Общественная организация «Город Добра» при Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, в рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра призывает жителей и гостей столицы принять активное участие в благотворительной акции «Корзинка добра».

Если у вас есть желание помочь, то смело обращайтесь в общественную организацию «Город добра». Активисты помогут вам найти семью, составить список продуктов и передать «Корзинку добра».

По итогам первого полугодия 2017 года участниками акции уже становились добровольцы общественной организации «Город добра», кулинарный клуб «Вкусная шкатулка рецептов», ученики 5 «д» класса общеобразовательной школы №21, студенты Педагогического института Север-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, коллектив танцевальной студии «Султана», Якутский институт экономики, Медицинский колледж и СОШ №10, а также все неравнодушные горожане.

Если вы решили стать участником благотворительной акции «Корзинка добра» можете обратиться по телефонам: 89241653506, 89659971996.