Присоединяйся к акции «Саха тыла – кэскиллээх», выиграй ценные призы

На днях в Якутии стартовала акция «Саха тыла – кэскиллээх». Ее цель – показать, что якутский – живой язык, у которого есть будущее. Организаторы проекта предлагают жителям республики прочесть стихи или спеть песню на якутском, записать это на видео и выложить в социальную сеть Instagram.

В первую очередь идею, которая принадлежит певцу Айалу Сильверсану, поддержали его коллеги – работники культуры и творческая общественность Якутии.

Яна Байгожаева, поэт, журналист, член Союза писателей России, продюсер проекта «Саха тыла – кэскиллээх»:

— Идея проекта, способствующая сохранению и развитию родного языка, мне очень понравилась, когда с ней на меня вышел пецев Айал Сильверсан. Вначале он предложил мне лишь принять участие, прочитав свои стихи, но я решила помочь также в реализации акции и ее освещении. Организовали съемки, нашли поддержку в лице 1-го заместителя гендиректора АО РИИХ “Сахамедиа” Афанасия Ноева, который, помимо одоброения проекта и финансовой поддержки, внес много ценных предложений, чтобы развить этот проект дальше. Считаю, что владение родным языком делает духовный мир человека богаче, ярче, лучше. Человек, знающий родной язык, идентифицирует себя со своим этносом, что позволяет ему быть гармонично развитым. Надеемся, что жители Якутии будут активно участвовать, тогда мы сожем раширить проект и сделать его более интересным.

Так, в ближайших планах у организаторов — провести такую же акцию среди якутян -преставителей других народов. Жители многонациональной Якутии смогут показать всю красоту и своеобразие своего языка.

#СахаТылаКэскиллээх ыллыыр Айал Сильверсан @ayalsilversan A post shared by Я Житель Якутии (@iliveinyakutia) on Jul 29, 2018 at 2:00am PDT

В акции уже приняли участие артисты Айал Сильверсан, Зинаида Колодезникова, Сахая, Алиса Саввинова, Альбина Дегтярева, Варя Аманатова, поэты Яна Байгожаева, Зинаида Архипова, Рустам Каженкин, Лиза Мигалкина, Марина Платонова, руководители предприятий, общественники Алла Ноговицына, Татьяна Варфоломеева, Афанасий Ноев.

Чтобы присоединиться к акции, достаточно прочитать стихи или исполнить песню (из своего творчества или сочинения любого другого автора), записать это на видео и выложить в Instagram с хэштегом #СахаТылаКэскиллээх до 21 августа 2018 г., быть подписанным на страницу проекта @iliveinyakutia и указать ее в комментарии. Итоги будут подведены 31 августа, лучших чтецов ждут ценные призы, а победителю конкурса песен вручат сертификат на запись песни в студии Dobun.

Подробности в аккаунте @iliveinyakutia.