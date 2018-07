Присоединяйся к акции «Саха тыла – кэскиллээх», выиграй ценные призы

Мин аатым Яна Байгожаева. Киьини ейдуур буолуохпуттан хоьоон суруйабын😊Мин #СахаТылаКэскиллээх акция тэрийээччилэриттэн биирдэстэрэ буолабын уонна акцияга «Таптыыбын дойдум Улуукан тымныытын»диэн бэйэм хоьооммунан кыттабын. Эстафетаны салгыырга «Сахамедиа» гендиректорын бастакы солбуйааччытыгар, Ханалас тумсуу салайааччытыгар, биьиги проекпыт тэрийсээччитигэр @noevafanasiiy уонна биллиилээх ырыаьыт, кэрэ -мааны кылыьахтаах куоластаах @varya_amanatova ынырабын! От ыйын 30 кунугэр @iliveinyakutia страницага биллэриллэр курэххэ кехтеехтук кыттаргытыгар ынырабын! Курэххэ кыттааччылар — ким багалаах, сааьыттан тутулуга суох @iliveinyakutia страницага сурутан баран, бэйэгит айбыт эбэтэр себулуур поэттаргыт хоьоонноругар суруллубут сахалыы ырыагытын, хоьооннутун видеога устан инстаграмна страницагытыгар #СахаТылаКэскиллээх уонна @iliveinyakutia хештегтары ыйан туран таьаарыаххытын сеп. Кыайыылаахтары бириистэр куутэллэр!

A post shared by Baygojaeva (@baygojaeva) on Jul 28, 2018 at 6:39pm PDT