АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.07.2018, 13:15
Республика
Фотофакт
Жители Зырянки зафиксировали необычное природное явление
31.07.2018, 13:00
Общество
При получении субсидии ЖКХ справка о составе семьи больше не потребуется
31.07.2018, 12:50
Республика
Арктическим районам Якутии необходима плановая санавиация
31.07.2018, 12:40
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
31.07.2018, 12:40
Происшествия
В Усть-Мае при пожаре в жилом доме эвакуировали 32 человека
31.07.2018, 12:30
Столица
Рекомендации населению при возникновении задымления 
31.07.2018, 12:20
Экология
Роспотребнадзор: концентрация вредных веществ в воздухе Якутска не превышена
31.07.2018, 12:10
Столица
Стартует конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной имени Р.М. Дмитриева
31.07.2018, 11:55
Культура & Образование
Певец Айал Сильверсан выиграл премию научного фонда Антонио Менегетти
31.07.2018, 11:45
Культура & Образование
Присоединяйся к акции «Саха тыла – кэскиллээх», выиграй ценные призы
31.07.2018, 11:35
Происшествия
Прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии №3
31.07.2018, 11:25
Экономика
Якутяне смогут узнать расписание паромов до Нижнего Бестяха онлайн
31.07.2018, 11:15
Культура & Образование
Открыта продажа билетов на спектакли Татарского театра имени Галиасгара Камала
31.07.2018, 11:05
Столица
В Якутске выберут лучший городской туристский маршрут
31.07.2018, 10:55
Происшествия
ФСБ заявила о конфискации экстремистской литературы у жителя Усть-Неры
31.07.2018, 10:45
Общество
О награждении государственными наградами Российской Федерации
31.07.2018, 10:41
Желток
Фотофакт
Звезда якутской эстрады Игорь Егоров женился!
31.07.2018, 10:35
Экология
Якутск окутал дым от лесных пожаров
31.07.2018, 10:25
Экономика
Якутия представит проект моста через Лену на ВЭФ-2018
31.07.2018, 10:20
Экономика
Мост через Лену в Якутии может сформировать новый транспортный коридор «Иркутск — Колыма»
31.07.2018, 10:10
Происшествия
Виновные ответят за лесной пожар, угрожавший Нахаре
31.07.2018, 10:00
Республика
Айсен Николаев работает в Горном районе Якутии
31.07.2018, 9:50
Культура & Образование
Фестиваль индийского кино пройдет с 1 по 3 августа
31.07.2018, 9:45
Происшествия
«Холбос» избежал банкротства
31.07.2018, 9:35
Спорт
В Нерюнгринском районе пройдет фестиваль Дальнего Востока по водному экстриму
31.07.2018, 9:20
Общество
После ввода моратория ситуация на переправе стабилизировалась — Минтранс
31.07.2018, 9:10
Экономика
Электроснабжение участка Ефремовка Амгинского улуса восстановлено
31.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 31 июля 2018
31.07.2018, 1:21
Красота & Здоровье
Доступная и высокотехнологичная: Какой будет медицина Якутии
31.07.2018, 1:10
Культура & Образование
Фотофакт
Якутский режиссер с Катрин Денев
31.07.2018, 0:17
Политика
Экстра
Еще одной партии может быть отказано в регистрации партсписка на выборы в Ил Тумэн — СМИ
30.07.2018, 23:49
Политика
Зарегистрированы 4 кандидата на выборы главы Якутии
30.07.2018, 23:33
Политика
Экстра
На пост мэра Якутска претендуют 12 кандидатов
30.07.2018, 23:12
Политика
Эксклюзив
Ранее судимые нацелились на власть
30.07.2018, 21:58
Столица
Первые в России: лучшие муниципальные практики Якутска
30.07.2018, 21:51
Республика
31 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
30.07.2018, 20:19
Общество
Некролог
Назначена дата панихиды по Николаю Чиряеву
30.07.2018, 18:02
Столица
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
30.07.2018, 17:39
Спорт
В Якутске ожидается приезд Станислава Черчесова — главного тренера сборной России по футболу!
30.07.2018, 17:36
Общество
Некролог
Айсен Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Чиряева
30.07.2018, 17:32
Экономика
АК «Железные дороги Якутии» признана лучшим работодателем
30.07.2018, 17:26
Республика
VIII Спортивные игры народов Якутии пройдут в Усть-Алданском районе
30.07.2018, 17:15
Столица
В парке появились новые точки доступа к Wi- Fi
30.07.2018, 17:07
Происшествия
Мэрия Якутска подала иск на китайскую компанию «Чжода»
30.07.2018, 17:03
Финансы
Кредит на благоустройство жилого дома от Алмазэргиэнбанка под 7,5% годовых!
30.07.2018, 16:59
Происшествия
3 года «строгача» получил якутянин за кражу мобильного телефона  
30.07.2018, 16:42
Экономика
Якутскэнерго оценило в 54 миллиона рублей ущерб от хищения электроэнергии
30.07.2018, 16:26
Республика
На территории бывшей военной части в Якутске появится жилой микрорайон
30.07.2018, 16:11
Происшествия
В Якутске пьяный подросток перевернулся на «прадике»
30.07.2018, 15:48
Экология
Медведицу Хаарчаану научили выполнять команды «встать» и «сидеть»
30.07.2018, 15:45
Столица
В Якутске 1 августа отключат холодную воду
30.07.2018, 15:42
Происшествия
Жительницу Якутска поймали за подделкой печатей в санкнижках
30.07.2018, 15:32
Столица
84 мешка сухого мусора вывезли с острова Хатыстаах на 202 микрорайоне
30.07.2018, 15:23
Культура & Образование
Якутян приглашают стать частью масштабного арт-проекта «Священный табун мифических лошадей»
30.07.2018, 15:11
Общество
Патриотический десант МВД Якутии водрузил флаг ведомства на высоте 2291
30.07.2018, 15:03
Общество
Некролог
Ушел из жизни директор института физико-технических проблем Севера
30.07.2018, 15:00
Экономика
Лесные инспекторы выявили нарушения в работе подрядных организаций Газпрома
30.07.2018, 14:43
Спорт
Сюрприз от якутских боксеров. Итоги первенства России в Тюмени
30.07.2018, 14:37
Столица
Завершается прием заявок для участия в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»
30.07.2018, 14:25
Экология
Ученые заявили о гибели в Арктике археологических памятников
30.07.2018, 14:12
Экономика
В акватории грузового причала на реке Алдан проведена проверка
30.07.2018, 14:04
Общество
Айсен Николаев объявил благодарность шеф-повару
30.07.2018, 13:44
Политика
Сегодня день рождения зампреда правительства
30.07.2018, 13:30
Экономика
Как не потратить все деньги на распродажах
30.07.2018, 13:02
Происшествия
Резонанс
Якутская аномалия: Место массовой гибели птиц продезинфицировано
30.07.2018, 13:00
Спорт
Атлет элит-класса Игнатий Чомчоев готовится к Большому Кубку
30.07.2018, 12:55
Общество
Якутяне расстались с долгами
30.07.2018, 12:50
Происшествия
Резонанс
Дело об убийстве Иннокентия Макарова: свидетель пошел на попятную
30.07.2018, 12:43
Экономика
ЯТЭК проведет масштабный тур по своим производственным объектам
30.07.2018, 12:40
Происшествия
Суд отправил в колонию ленчанина за хранение и покупку гашиша
30.07.2018, 12:30
Республика
Памятник трагически погибшим шахтерам устанавливают в Мирном
30.07.2018, 12:20
Происшествия
Более 1,3 млн га охвачены природными пожарами в Якутии
Архив новостей
Культура & Образование
31 июля 2018, 11:45
215

Присоединяйся к акции «Саха тыла – кэскиллээх», выиграй ценные призы

На днях в Якутии стартовала акция «Саха тыла – кэскиллээх». Ее цель – показать, что якутский – живой язык, у которого есть будущее. Организаторы проекта предлагают жителям республики прочесть стихи или спеть песню на якутском, записать это на видео и выложить в социальную сеть Instagram.

В первую очередь идею, которая принадлежит певцу Айалу Сильверсану, поддержали его коллеги – работники культуры и творческая общественность Якутии. 

Яна Байгожаева, поэт, журналист, член Союза писателей России, продюсер проекта «Саха тыла – кэскиллээх»:

   Идея проекта, способствующая сохранению и развитию родного языка, мне очень понравилась, когда с ней на меня вышел пецев Айал Сильверсан. Вначале он предложил мне лишь принять участие, прочитав свои стихи, но я решила помочь также в реализации акции и ее освещении. Организовали съемки, нашли поддержку в лице 1-го заместителя гендиректора АО РИИХ “Сахамедиа” Афанасия Ноева, который, помимо одоброения проекта и финансовой поддержки, внес много ценных предложений, чтобы развить этот проект дальше. Считаю, что владение родным языком делает духовный мир человека богаче, ярче, лучше. Человек, знающий родной язык, идентифицирует себя со своим этносом, что позволяет ему быть гармонично развитым. Надеемся, что жители Якутии будут активно участвовать, тогда мы сожем раширить проект и сделать его более интересным.

Мин аатым Яна Байгожаева. Киьини ейдуур буолуохпуттан хоьоон суруйабын😊Мин #СахаТылаКэскиллээх акция тэрийээччилэриттэн биирдэстэрэ буолабын уонна акцияга «Таптыыбын дойдум Улуукан тымныытын»диэн бэйэм хоьооммунан кыттабын. Эстафетаны салгыырга «Сахамедиа» гендиректорын бастакы солбуйааччытыгар, Ханалас тумсуу салайааччытыгар, биьиги проекпыт тэрийсээччитигэр @noevafanasiiy уонна биллиилээх ырыаьыт, кэрэ -мааны кылыьахтаах куоластаах @varya_amanatova ынырабын! От ыйын 30 кунугэр @iliveinyakutia страницага биллэриллэр курэххэ кехтеехтук кыттаргытыгар ынырабын! Курэххэ кыттааччылар — ким багалаах, сааьыттан тутулуга суох @iliveinyakutia страницага сурутан баран, бэйэгит айбыт эбэтэр себулуур поэттаргыт хоьоонноругар суруллубут сахалыы ырыагытын, хоьооннутун видеога устан инстаграмна страницагытыгар #СахаТылаКэскиллээх уонна @iliveinyakutia хештегтары ыйан туран таьаарыаххытын сеп. Кыайыылаахтары бириистэр куутэллэр!

A post shared by Baygojaeva (@baygojaeva) on

Так, в ближайших планах у организаторов — провести такую же акцию среди якутян -преставителей других народов. Жители многонациональной Якутии смогут показать всю красоту и своеобразие своего языка. 

Мин аатым Сахаайа Бурнашова — Саха сирин утуелээх аартыыhа.🙋‍♀️🤗 @ILiveInYakutia #СахаТылаКэскиллээх акция маастарабын. Алексей Потапов тылыгар уонна музыкатыгар «Сахам Сирэ» ырыанан сахам дьонун саха тылыгар аналлаах #СахаТылаКэскиллээх акциятыгар кыттарга ынырабын.🙌✌ Эстафетаны @daleandr777 тутан. бу проегы @alla.nogovitsyna салгыырга ынырабын. 😄👍Атырдьах ыйыттан #СахаТылаКэскиллээх диэн хоhоон уонна ырыа конкурса @ILiveInYakutia страницатыгар биллэриллиэ.🕊🕊🕊Бэйэҥ сахалыы хоhоонно ааҕан эбэтэр сахалыы ырыаны ыллаан конкурска кытын. Эҕэрдэ!🌷🌷🌷 #сахатыла #акция #конкурс #хоhоон #ырыаконкурса #кыттынныылын #видеоархив #сахамсирэ

A post shared by Сахая (@sakhaya_vladlena) on

#Repost @zenobia_kolodez(@repost_via_instant)Мин аатым Зина Колодезникова — опера ырыаhытабын. @ILiveInYakutia #СахаТылаКэскиллээх акция маастарабын. Кирилл Герасимов музыкатыгар уонна Михаил Тимофеев тылларыгар “Сахам Сирин Халлаана" ырыанан сахам дьонун саха тылыгар аналлаах #СахаТылаКэскиллээх акциятыгар кыттарга ынырабын. Эстафетаны @ayalsilversan тутан бу проегы салҕыырга @Tatyana_varfo ыҥырабын. От ыйын 30 күнүттэн #СахаТылаКэскиллээх диэн хоhоон уонна ырыа конкурса @ILiveInYakutia страницатыгар биллэриллиэ. Бэйэҥ сахалыы хоhоонно ааҕан эбэтэр сахалыы ырыаны ыллаан конкурска кытын. @krasota_yakutia @voice_sakha полная версия на Ютубе👏 Эҕэрдэ!😊👋

A post shared by Исторический парк (@my_history_ykt) on

В акции уже приняли участие артисты Айал Сильверсан, Зинаида Колодезникова, Сахая, Алиса Саввинова, Альбина Дегтярева, Варя Аманатова, поэты Яна Байгожаева, Зинаида Архипова, Рустам Каженкин, Лиза Мигалкина, Марина Платонова, руководители предприятий, общественники Алла Ноговицына, Татьяна Варфоломеева, Афанасий Ноев.

Чтобы присоединиться к акции, достаточно прочитать стихи или исполнить песню (из своего творчества или сочинения любого другого автора), записать это на видео и выложить в  Instagram с  хэштегом  #СахаТылаКэскиллээх до 21 августа 2018 г., быть подписанным на страницу проекта @iliveinyakutia и указать ее в комментарии. Итоги будут подведены 31 августа, лучших чтецов ждут  ценные призы, а победителю конкурса песен вручат  сертификат на запись песни в студии Dobun.

Подробности в аккаунте @iliveinyakutia. 

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.07.2018, 22:10
Спорт
Фотофакт
В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону
28.07.2018, 23:50
Общество
Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
28.07.2018, 8:30
Желток
Фотофакт
Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян
28.07.2018, 23:07
Политика
Эксклюзив
Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн
26.07.2018, 8:42
Происшествия
Видео
Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета
30.07.2018, 10:52
Политика
Эксклюзив
Назначен новый руководитель
28.07.2018, 10:50
Политика
Резонанс
Якутский министр оправдывается перед якутянами
31.07.2018, 12:40
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
28.07.2018, 15:14
Политика
Эксклюзив
Новый кандидат на выборы мэра Якутска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
31.07.2018

Певец Айал Сильверсан выиграл премию научного фонда Антонио Менегетти

Красота & Здоровье
31.07.2018

Доступная и высокотехнологичная: Какой будет медицина Якутии

Экстра
Политика
31.07.2018

Еще одной партии может быть отказано в регистрации партсписка на выборы в Ил Тумэн — СМИ

Спорт
30.07.2018

В Якутске ожидается приезд Станислава Черчесова — главного тренера сборной России по футболу!

Финансы
30.07.2018

Кредит на благоустройство жилого дома от Алмазэргиэнбанка под 7,5% годовых!

Некролог
Общество
30.07.2018

Ушел из жизни директор института физико-технических проблем Севера

Резонанс
Происшествия
30.07.2018

Якутская аномалия: Место массовой гибели птиц продезинфицировано

Резонанс
Происшествия
30.07.2018

Дело об убийстве Иннокентия Макарова: свидетель пошел на попятную