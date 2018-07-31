Присоединяйся к акции «Саха тыла – кэскиллээх», выиграй ценные призы

На днях в Якутии стартовала акция «Саха тыла – кэскиллээх». Ее цель – показать, что якутский – живой язык, у которого есть будущее. Организаторы проекта предлагают жителям республики прочесть стихи или спеть песню на якутском, записать это на видео и выложить в социальную сеть Instagram.
В первую очередь идею, которая принадлежит певцу Айалу Сильверсану, поддержали его коллеги – работники культуры и творческая общественность Якутии.
Яна Байгожаева, поэт, журналист, член Союза писателей России, продюсер проекта «Саха тыла – кэскиллээх»:
— Идея проекта, способствующая сохранению и развитию родного языка, мне очень понравилась, когда с ней на меня вышел пецев Айал Сильверсан. Вначале он предложил мне лишь принять участие, прочитав свои стихи, но я решила помочь также в реализации акции и ее освещении. Организовали съемки, нашли поддержку в лице 1-го заместителя гендиректора АО РИИХ “Сахамедиа” Афанасия Ноева, который, помимо одоброения проекта и финансовой поддержки, внес много ценных предложений, чтобы развить этот проект дальше. Считаю, что владение родным языком делает духовный мир человека богаче, ярче, лучше. Человек, знающий родной язык, идентифицирует себя со своим этносом, что позволяет ему быть гармонично развитым. Надеемся, что жители Якутии будут активно участвовать, тогда мы сожем раширить проект и сделать его более интересным.
Мин аатым Яна Байгожаева. Киьини ейдуур буолуохпуттан хоьоон суруйабын😊Мин #СахаТылаКэскиллээх акция тэрийээччилэриттэн биирдэстэрэ буолабын уонна акцияга «Таптыыбын дойдум Улуукан тымныытын»диэн бэйэм хоьооммунан кыттабын. Эстафетаны салгыырга «Сахамедиа» гендиректорын бастакы солбуйааччытыгар, Ханалас тумсуу салайааччытыгар, биьиги проекпыт тэрийсээччитигэр @noevafanasiiy уонна биллиилээх ырыаьыт, кэрэ -мааны кылыьахтаах куоластаах @varya_amanatova ынырабын! От ыйын 30 кунугэр @iliveinyakutia страницага биллэриллэр курэххэ кехтеехтук кыттаргытыгар ынырабын! Курэххэ кыттааччылар — ким багалаах, сааьыттан тутулуга суох @iliveinyakutia страницага сурутан баран, бэйэгит айбыт эбэтэр себулуур поэттаргыт хоьоонноругар суруллубут сахалыы ырыагытын, хоьооннутун видеога устан инстаграмна страницагытыгар #СахаТылаКэскиллээх уонна @iliveinyakutia хештегтары ыйан туран таьаарыаххытын сеп. Кыайыылаахтары бириистэр куутэллэр!
Так, в ближайших планах у организаторов — провести такую же акцию среди якутян -преставителей других народов. Жители многонациональной Якутии смогут показать всю красоту и своеобразие своего языка.
Мин аатым Сахаайа Бурнашова — Саха сирин утуелээх аартыыhа.🙋♀️🤗 @ILiveInYakutia #СахаТылаКэскиллээх акция маастарабын. Алексей Потапов тылыгар уонна музыкатыгар «Сахам Сирэ» ырыанан сахам дьонун саха тылыгар аналлаах #СахаТылаКэскиллээх акциятыгар кыттарга ынырабын.🙌✌ Эстафетаны @daleandr777 тутан. бу проегы @alla.nogovitsyna салгыырга ынырабын. 😄👍Атырдьах ыйыттан #СахаТылаКэскиллээх диэн хоhоон уонна ырыа конкурса @ILiveInYakutia страницатыгар биллэриллиэ.🕊🕊🕊Бэйэҥ сахалыы хоhоонно ааҕан эбэтэр сахалыы ырыаны ыллаан конкурска кытын. Эҕэрдэ!🌷🌷🌷 #сахатыла #акция #конкурс #хоhоон #ырыаконкурса #кыттынныылын #видеоархив #сахамсирэ
#Repost @zenobia_kolodez(@repost_via_instant)Мин аатым Зина Колодезникова — опера ырыаhытабын. @ILiveInYakutia #СахаТылаКэскиллээх акция маастарабын. Кирилл Герасимов музыкатыгар уонна Михаил Тимофеев тылларыгар “Сахам Сирин Халлаана" ырыанан сахам дьонун саха тылыгар аналлаах #СахаТылаКэскиллээх акциятыгар кыттарга ынырабын. Эстафетаны @ayalsilversan тутан бу проегы салҕыырга @Tatyana_varfo ыҥырабын. От ыйын 30 күнүттэн #СахаТылаКэскиллээх диэн хоhоон уонна ырыа конкурса @ILiveInYakutia страницатыгар биллэриллиэ. Бэйэҥ сахалыы хоhоонно ааҕан эбэтэр сахалыы ырыаны ыллаан конкурска кытын. @krasota_yakutia @voice_sakha полная версия на Ютубе👏 Эҕэрдэ!😊👋
В акции уже приняли участие артисты Айал Сильверсан, Зинаида Колодезникова, Сахая, Алиса Саввинова, Альбина Дегтярева, Варя Аманатова, поэты Яна Байгожаева, Зинаида Архипова, Рустам Каженкин, Лиза Мигалкина, Марина Платонова, руководители предприятий, общественники Алла Ноговицына, Татьяна Варфоломеева, Афанасий Ноев.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно прочитать стихи или исполнить песню (из своего творчества или сочинения любого другого автора), записать это на видео и выложить в Instagram с хэштегом #СахаТылаКэскиллээх до 21 августа 2018 г., быть подписанным на страницу проекта @iliveinyakutia и указать ее в комментарии. Итоги будут подведены 31 августа, лучших чтецов ждут ценные призы, а победителю конкурса песен вручат сертификат на запись песни в студии Dobun.
Подробности в аккаунте @iliveinyakutia.
Уважаемые читатели!
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