Пришел в гости и забил до смерти

Вечером 13 марта 2018 года 25-летний житель города Нерюнгри Н. пришел в гости к своему знакомому М., где уже находился еще один гость Т. Вместе они распивали спиртные напитки, вскоре хозяин квартиры уснул, а между гостями вспыхнула ссора.

Проснувшийся от криков гостей хозяин начал выгонять Н. из квартиры, ударил его радиоприемником по спине. Однако, гость успел несколько раз ударить Т. В лицо, затем вырвал радиоприемник из рук пожилого хозяина и нанес несколько ударов кулаком по голове, от чего мужчина упал, но продолжал ругаться с нападавшим на него гостем. Н. же продолжил избивать лежащего мужчину и сильно пнул его в голову. Приехавшая медицинская бригада констатировала кому у хозяина квартиры.

В судебном заседании подсудимый Н. полностью признал вину. Однако, не согласившись с приговором суда, подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить приговор суда, считая его чрезмерно суровым и полагая, что в местах лишения свободы практически невозможно трудоустроиться, так как судом 1 инстанции частично удовлетворен гражданский иск в размере более двухсот тысяч рублей.

Судебная коллегия Верховного суда республики изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы оставила ее без удовлетворения, а приговор Нерюнгринского городского суда РС(Я) от 8 июня 2018 года без изменения. Осужденному Н., даже с учетом противоправного поведения потерпевшего, придется провести 5 лет в исправительной колонии строгого режима.