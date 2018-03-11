Регион РФ: Республика Саха (Якутия)

Площадь: 1, 387 млн га

Критерии: (viii)

Статус: включен в Список всемирного наследия в 2012 году

Составляющие объекты:

Природный парк «Ленские Столбы» (678 000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, г. Покровск, ул. Орджоникидзе, д. 56)

Природный парк «Ленские Столбы» расположен в Центральной Якутии, в среднем течении реки Лены.

Название парк получил из-за уникальной гряды скал — сказочные каменные изваяния в форме столбов и башен тянутся вдоль берега Лены на десятки километров. Высота некоторых доходит до 100 метров. Этот памятник природы сложен из кембрийских известняков — горной породы, сформировавшейся более 500 миллионов лет назад.

Причудливая форма скал — результат термокарстовых и эрозионных процессов, связанных с развитием вечной мерзлоты. Кроме того, на территории парка встречаются небольшие участки пустынного ландшафта — уникальные развеваемые пески-тукуланы — обособившиеся и самостоятельно развивающиеся песчаные гряды с практически не закрепленными растительностью склонами.

«Ленские Столбы» — набор различных по морфологии и происхождению природно-территориальных комплексов, сочетающий древние, разрушающиеся в настоящее время, останцовые карстовые формы и современные отложения. Здесь обнаружены захоронения костных останков древней фауны: мамонта, бизона, ленской лошади, шерстистого носорога.

Основу животного мира парка составляют представители сибирской фауны в сочетании с южно-таежными и арктическими видами. В парке произрастает 21 вид редких и исчезающих «краснокнижных» растений. Фауна рыб насчитывает 31 вид. Гнездится на территории 101 вид птиц. В целом фауна здесь типична для среднетаежной подзоны Палеарктики с распространением таких животных, как соболь, бурый медведь, белка, лось, бурундук и т.д. К обитателям горно-таежного комплекса относятся кабарга, северная пищуха, горно-лесная форма дикого северного оленя. Ряд видов — изюбрь, пашенная полевка, некоторые представители рукокрылых и насекомоядных, характерны для южно-таежной фауны и здесь проходит северная граница их ареала.

На южных склонах обычны лиственнично-сосновые или сосново- кустарничковые леса в сочетании с остепненными участками. На северных — размещаются лиственничники с елью.

Климат здесь — резко континентальный с низкими (до -60˚ С) температурами зимы и высокими — летом (до +35˚ С).