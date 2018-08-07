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Природному парку «Ленские столбы» повысили статус

Правительство России придало природному парку Якутии «Ленские столбы» статус особо охраняемой природоохранной территории федерального значения – национального парка. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Как напомнил Дмитрий Медведев на прошедшем сегодня заседании с вице-премьерами, прошлый год был объявлен Годом экологии.
«Мы разработали целый комплекс мер в рамках его проведения. В том числе приняли решение создать более 11 новых национальных парков по всей стране. Некоторые из них появились в прошлом году, ряд парков был создан в этом году, и сейчас я подписал постановление Правительства о создании национального парка «Ленские столбы» в Республике Саха (Якутия)», – отметил Дмитрий Медведев.
По словам премьера, «это будет огромная территория площадью более 1,2 млн га с уникальным природным фондом».
«Знаменитые Ленские столбы были включены в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. На территории будущего парка есть растения, которые не встречаются больше нигде в мире. Это место обитания редких животных, редких птиц, среди которых многие занесены в Красную книгу. Разумеется, мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить уникальную природу этих мест», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Национальный парк «Ленские столбы» находится на территориях Алданского и Олёкминского районов и Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России. Национальный парк создаётся в целях сохранения природных комплексов и объектов в долинах рек Лены и Буотамы (правый приток реки Лены), имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное значение, уникальных геологических объектов общероссийского и мирового значения – Ленских и Буотамских столбов (геологические образования кембрийского периода, сформировавшиеся в ходе карстовых процессов в условиях вечной мерзлоты).
На территории создаваемого национального парка произрастают 464 вида сосудистых растений, обитают 38 видов млекопитающих, 105 видов птиц, 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, около 750 видов насекомых, в водоёмах обитает 21 вид рыб. Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу России и Красную книгу Республики Саха (Якутия).
В границах проектируемого национального парка обнаружены захоронения останков мамонта, бизона, шерстистого носорога, ленской лошади, северного оленя, возраст которых оценивается в 24–65 тыс. лет.
Благодаря новому статусу объем финансирования природного парка может повыситься в несколько раз, в частности увеличится объем средств по охране, защите и воспроизводству лесного фонда Ленских столбов, вдвое вырастет число штатных единиц, а также будет усовершенствована инфраструктура.
Как ранее отмечали в Республике Саха (Якутия), процесс повышения статуса природного парка «Ленские столбы» шел с конца 2011 года. 22 декабря вышло распоряжение Правительства России об утверждении концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года, куда вошли Ленские столбы.
Отметим, что природный парк «Ленские столбы» входит в десятку самых популярных у туристов природных достопримечательностей России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природный парк ежегодно посещает 15 тысяч туристов в летний сезон.
Напомним, Всемирное наследие ЮНЕСКО – природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами, по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.
На сегодняшний день на Дальнем Востоке статус всемирного наследия имеют четыре природных объекта: Центральный Сихотэ-Алинь, Вулканы Камчатки, Остров Врангеля и Ленские столбы.

Источник: Евгения ВАСИЛЬЕВА, Пресс-служба Минвостокразвития РФ.
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