Приобретайте квартиры по акции «Весна — 2018» от АО «Сахатранснефтегаз»!

В преддверии наступающей весны и Международного женского дня, АО «Сахатранснефтегаз» начинает реализацию 1-но, 2-х, 3-х комнатных квартир в строящемся 180-ти квартирном жилом доме индивидуальной планировки по адресу ул. Губина дом 5 корпус 1 в 142-м квартале г. Якутска по акции «ВЕСНА — 2018!!!». Акция продлится до 20.03.2018 года!!!

Дом располагается в спальном районе, с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности детские сады, школа, крытый рынок, отделения основных банков города, автобусные остановки, площадь Победы, торговые и развлекательные точки. Предусмотрена автомобильная парковка, детская площадка, благоустройство территории с внутренними проездами к улицам Губина, Богатырева, Бестужева-Марлинского.

Квартиры с черновой отделкой, размещены в двух блоках, выполненных в монолитно-каркасном варианте с вентилируемым фасадом из фасадных плит Камилан. В подъездах предусмотрены помещение консьержа, импортные, бесшумные, лифты. Отделка помещений общего пользования будет осуществлена по индивидуальному дизайнерскому проекту, с применением современных отделочных материалов и электрооборудования.

Проектом предусмотрена установка пластиковых оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами и металлических дверей. Обеспечение дома электроэнергией, водо- и теплоснабжением, предусмотрено от центральных инженерных сетей г. Якутска.

Блок В (9-ти этажный, 2-х подъездный) — газифицирован.

Блок А (16-ти этажный, 1-но подъездный) – электрофицирован.

Внутренняя система отопления спроектирована двухлучевая с разводкой в полах (без стояков) с применением современного импортного оборудования. В каждой квартире предусмотрена установка отдельного узла учета тепловой энергии!!!

Горячее и холодное водоснабжение, канализация выполнены из полипропиленовых труб.

К реализации предлагаются:

— 1-но комнатные квартиры, площадью до 56,9 м2 по цене 68400,0 рублей за 1м2;

— 1-но комнатные квартиры, площадью от 57 м2 до 61,26 м2 по цене 64 500 рублей за 1 м2;

— 2-х комнатные квартиры, площадью от 57,08 м2 до 62,26 м2 по цене 64 500,0 рублей за 1 м2;

— 2-х комнатные квартиры, площадью от 62,02 м2 до 74,17 м2 по цене 63 000,0 рублей за 1м2;

— 3-х комнатные квартиры, площадью от 75,68 м2 до 98,33 м2 по цене 60 000,0 рублей за 1 м2;

Дом аккредитован в следующих банках: ПАО «ВТБ24», ПАО Сбербанк, АО «КБ ДельтаКредит» (Росбанк), Банк ГПБ (АО).

На стадии оформления аккредитация в АО «Алмазэргиенбанк».

В соответствии с Законом от 29.07.2017 г. №218-ФЗ, Заказчик-застройщик АО «Сахатранснефтегаз» принимает обязательство по оплате взноса в размере 1,2% от стоимости квартиры в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Срок завершения строительно-монтажных работ 3-й квартал 2018 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию 4-й квартал 2018 года.

С проектной декларации можно ознакомиться на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз» — www.aostng.ru.

Телефон отдела продаж 46-01-34