Приняты заявления у новых участников праймериз «Единой России»

13 марта Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) принял заявление у четырех заявителей.

О своем желании принять участие в партийном мероприятии выразили директор ООО «Нордстрой», депутат районного Совета МР «Олекминский район» Хачатур Аракелян (по партийному списку и по Олекминскому одномандатному округу №12), ректор ЯГСХА Иван Слепцов (по Заложному одномандатному округу №1), главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев (по территории Вилюйского одномандатного округа №10), Секретарь Мегино-Кангаласского Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Находкин (по Мегино-Кангаласскому одномандатному округу №24).

Справка:

Аракелян Хачатур Суренович

Дата рождения: 12 августа 1968 года

Место рождения: г.Олекминск, Якутской АССР

Образование: высшее

ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов».

Место работы: директор ООО «Нордстрой».

Справка:

Слепцов Иван Иванович

Дата рождения: 29 ноября 1971 года

Место рождения: с.Уолба Алексеевского района Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский сельскохозяйственный институт», «Российская академия государственной службы при Президенте РФ»

Место работы: ректор ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия».

Справка:

Гоголев Александр Васильевич

Дата рождения: 5 июня 1980 года

Место рождения: г.Вилюйск Якутской АССР

Образование: высшее

«Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана»

Место работы: главный инженер АО «Сахатранснефтегаз».

Справка:

Находкин Андрей Михайлович

Дата рождения: 23 сентября 1971 года

Место рождения: с. Матта, Мегино-Кангаласского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова», «Дальневосточная академия государственной службы».

Место работы: председатель Районного Совета депутатов МР «Мегино-Кангаласский улус»

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/DMFD6

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.