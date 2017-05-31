Приняты изменения в закон о госбюджете-2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

На XXІX (внеочередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра ЖИРКОВА 30 мая 2017 года рассмотрен проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Народным депутатам проект закона, инициированного главой Республики Саха (Якутия), представил министр финансов Республики Саха (Якутия) Валерий ЖОНДОРОВ.

Законопроект подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Саха (Якутия) в 2017-2019 годах, а также в связи с дополнительным поступлением федеральных и целевых безвозмездных средств и изменением источников финансирования дефицита государственного бюджета.

Общий объем доходов государственного бюджета республики на 2017 год скорректирован на 1 332 785 тыс. руб., и составит по прогнозным показателям 171 348 427 тыс. руб. Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2018 год скорректированы на безвозмездные целевые поступления на строительство Якутского республиканского онкологического диспансера на сумму 762 443 тыс. руб. Изменения в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год не вносятся.

Проект закона увеличивает расходную часть государственного бюджета государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017 год на 1 106 791 тыс. руб., в том числе за счет федеральных средств на 271 346 тыс. руб. Объем расходов на 2017 год составит 177 745 354 тыс. руб., на 2018 год — 153 052 289 тыс. руб., на 2019 год — 154 187 964 тыс. руб.

Проектом закона на 2017 год вносятся изменения по увеличению бюджетных ассигнований по 14 государственным программам Республики Саха (Якутия) на общую сумму 1 745 708 тыс. руб. По 20 государственным программам Республики Саха (Якутия) уменьшение составит в объеме 1 745 708 тыс. руб., по двум госпрограммам бюджетные ассигнования не изменяются. С учетом изменений бюджетные ассигнования государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию государственных программ республики составят 169 193 037 тыс. руб.

Непрограммные расходы на 2017 год уточнены в объеме 8 552 317 тыс. руб., на 2018 год – 6 562 956 тыс. руб., на 2019 год – 7 7028 543 тыс. руб.

Дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с настоящим проектом планируется в следующих суммах: в 2017 году – 6 396 927 тыс. руб.; в 2018 году – 5 106 584 тыс. руб.; в 2019 году — 2 762 771 тыс. руб. На 2017 год уменьшен на 225 994 тыс. руб. и составит 6 396 927 тыс. руб. вместо принятого ранее дефицита в размере 6 622 921 тыс. руб.

Объем инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2017 год уменьшился на 30,5 млн. руб. и составит 18 096,9 млн. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 14 545,6 млн. руб., федеральных средств – 3 042,4 млн. руб., безвозмездных поступлений от негосударственных организаций — 508,9 млн. руб.

Вопросы министру финансов Валерию Жондорову задали народные депутаты республики Алена АТЛАСОВА, Гаврил ПАРАХИН, Владимир ФЕДОРОВ, Леонид ВЛАДИМИРОВ, Евгения МИХАЙЛОВА.

Народный депутат Алена Атласова поинтересовалась финансированием строительства онкологического центра, возведения второй очереди в связи с перенаправлением части предусмотренных средств на строительство перинатального центра.

Валерий Жондоров отметил, что для эффективного освоения средств бюджета часть суммы финансирования перераспределили на перинатальный центр, где готовность к их освоению более высокая, так как по стационару онкологического центра проектно-сметная документация находится в стадии оформления, но до конца года программа софинансирования объекта будет исполнена в полной мере с учетом средств из федеральной программы.

Депутат Ил Тумэна Гаврил Парахин в своем вопросе заметил, что при перераспределении средств по государственным программам для оптимизации бюджета целесообразно было сократить часть расходов, направленных на поддержку сферы культуры, региональной печати и научно-технического развития. Министр финансов пояснил, что указанные средства предназначены для содержания учреждений культуры, в том числе муниципальных, также на проведение комплексной научной экспедиции и для поддержки районных средств массовой информации, телерадиовещания, обусловленной обслуживанием обширных территорий и высокой стоимостью услуг связи.

Народный депутат Владимир Федоров поинтересовался наличием резервов в бюджете для перераспределения средств на социальные нужды и проводимой работой по изысканию дополнительных источников поступления доходов. Министр финансов Валерий Жондоров подчеркнул, что принята и реализуется программа оптимизации бюджета на три года, включающая меры по структурным преобразованиям в отраслях, повышению эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Отвечая на вопрос парламентария Леонида Владимирова о внедрении проектного управления в формировании бюджета, Валерий Жондоров пояснил, что бюджет республики разрабатывается по утвержденной методике с использованием программно-целевого метода, проектное управление применяется в реализации государственных программ. Министр финансов подчеркнул, что в настоящее время основной задачей является обеспечение не только сбалансированности, но и устойчивости бюджета республики и необходимо обосновать формы снижения государственного долга.

Депутат Ил Тумэна Евгения Михайлова поинтересовалась выполнением условий Соглашения Министерства финансов РФ от 17.02.2017 с субъектами РФ, получающих дотации, о выравнивании бюджетной обеспеченности. Валерий Жондоров заметил, что условия выдерживаются, темпы роста налоговых и неналоговых доходов превышают уровень предшествующего года и по Указу Главы республики предусмотрены средства на поддержку многодетных матерей, особо нуждающихся граждан, семей с детьми.

Заместитель председателя Счетной палаты Якутии Ирина БАСОВА, выступая с содокладом, отметила, что ведомством проведена экспертиза проекта закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», замечание Счетной палаты о превышении дефицита бюджета в 2019 году учтено в поправках народных депутатов республики. Согласно заключения Счетной палаты законопроект соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, Закона республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Республики Саха (Якутия)» и может быть рассмотрен Государственным Собранием (Ил Тумэн) в установленном порядке.

Выступая с содокладом о проекте закона, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев сообщил, что проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» рассмотрен на заседаниях расширенного заседания бюджетного комитета парламента республики 29 мая 2017 года, также на заседаниях всех постоянных комитетов Ил Тумэна. Юрий Николаев отметил, что к проекту закона поступили положительные заключения государственно-правового управления парламента, Управления министерства юстиции РФ по Республике Саха (Якутия). Замечание Счетной палаты республики учтено в поправках народных депутатов республики, таким образом, устранено. По замечанию Прокуратуры республики по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены дополнительные средства в размере 118, 5 млн. руб., недостающие средства в размере 313 млн. руб. Правительство республики планирует предусмотреть при следующей корректировке бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

С вопросами к председателю постоянного бюджетного комитета обратились народные депутаты Петр АММОСОВ и Елена ГОЛОМАРЕВА. Петр Аммосов поинтересовался тем, что в связи с вступлением в силу федерального закона с 1 июля 2017 года учтены ли изменения в перекрестном субсидировании при формировании бюджета. Валерий Жондоров заметил, что в соответствии с установленным порядком меры принимаются после вступления в силу закона. Елена Голомарева указала на необходимость строительства животноводческого комплекса для ГБУ ГП «Бытантай» Эвено-Бытантайского улуса с целью сохранения генофонда местного скота. Министр финансов ответил, что рассматривается вопрос финансирования из средств ГУП ФАПК «Туймаада».

В ходе обсуждения проекта закона и проекта постановления по данному проекту закона выступили народные депутаты республики Виктор ГУБАРЕВ, Александр НОГОВИЦЫН, Леонид ВЛАДИМИРОВ, Елена ГОЛОМАРЕВА, Евгения МИХАЙЛОВА, Виктор ФЕДОРОВ, Юрий ГРИГОРЬЕВ, Владимир ФЕДОРОВ, Гаврил ПАРАХИН, Дмитрий САВВИН, председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений ЧЕКИН.

Заместитель председателя Ил Тумэна Виктор Губарев обратил внимание на то, что для повышения эффективности использования бюджетных средств все государственные программы требуют детального анализа и Правительству республики необходимо разработать четкую программу развития местного производства.

Парламентарий Александр Ноговицын подчеркнул, что для обеспечения жизнедеятельности населения субсидию организациям коммунального комплекса следует предусмотреть в полном объеме до начала сезона завоза грузов в республике.

В своем выступлении депутат Ил Тумэна Леонид Владимиров отметил, что проектное управление, учитывая опыт других регионов, должно быть нацелено, прежде всего, на принятие и реализацию стратегических решений по развитию собственного производства для повышения доходной части бюджета республики.

Народный депутат Елена Голомарева заострила внимание на потребность в финансирования для разработки схемы размещения, охраны и использования охотничьих угодий республики и на то, что в связи с реализацией крупных промышленных проектов, закона «о дальневосточном гектаре» документальное подтверждение ценности охотничьих угодий приобретает большое социальное значение для жителей Якутии.

Парламентарий Юрий Григорьев, указывая на проблемы формирования бюджета, заметил, что необходимо поддержать программы переселения населения из ветхого и аварийного жилья, оказания помощи многодетным семьям, сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, развития малого бизнеса, общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХ1 веке».

Депутат Ил Тумэна Евгения Михайлова подчеркнула, что важно поддерживать инвестиции в человеческий капитал и поблагодарила депутатов за поддержку инициативы по финансированию плана набора учебных заведений республики 2017 года, обусловленной наличием большого количества поданных заявок на подготовку специалистов от профильных министерств, муниципальных органов власти, предприятий и организаций социальной сферы и экономики.

Парламентарии Евгения Михайлова, Виктор Федоров, Владимир Федоров, Гаврил Парахин в своих выступлениях обратили внимание на вопрос обеспечения потребности жителей города Якутска в школах, детских садах и на необходимость предусмотреть средства в бюджете республики для этих целей, в том числе для выкупа зданий для социальных учреждений.

Народный депутат Дмитрий Саввин заострил внимание коллег на проблемы села Тополиное Томпонского улуса, где здания социальных объектов изношены, центральная котельная в аварийном состоянии.

В своем выступлении председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин отметил, что проведена серьезная работа для оптимизации бюджета по корректировке государственных программ, сокращению расходов по менее эффективным направлениям для изыскания необходимых средств на дополнительные расходы по приоритетным направлениям и в таких условиях источником покрытия дефицита становится инвестиционная программа. Евгений Чекин предложил скорректировать финансирование программы «Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в ХХ1 веке» в сторону уменьшения.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков подчеркнул, что при внесении изменений в бюджет республики народные депутаты отстояли финансирование программы общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХ1 веке» в сумме 500 млн. руб. Это обусловлено тем, что снижение финансирования инвестиционной программы приводит к сокращению строительства социальных объектов в большинстве населенных пунктов республики. В этих условиях выход из ситуации в наслегах, улусах видят в поддержке их инициатив через программу общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХ1 веке» и население связывает с реализацией этой программы свои планы на будущее. Александр Жирков напомнил, что изначально эта программа была предназначена для строительства объектов в небольших населенных пунктах. Спикер Ил Тумэна отметил, что принципиальная позиция парламента республики – сохранить финансирование программы «Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в ХХ1 веке».

Также народные депутаты рассмотрели поправки к законопроекту. Всего субъектами законодательной инициативы внесена 21 поправка, из них 19 внесли народные депутаты, 2 – Правительство республики. В ходе обсуждения народными депутатами сняты 3 поправки. К принятию рекомендованы 11 поправок, отклонено 7 поправок к проекту закона.

После обсуждения проект закона республики «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принят народными депутатами в окончательном чтении.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна