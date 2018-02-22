Принят закон о промышленной политике в Якутии

В ходе XXXIV (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в окончательном чтении принят проект закона Республики Саха (Якутия) «О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.АТЛАСОВОЙ, О.В.БАЛАБКИНОЙ, Е.Х.ГОЛОМАРЕВОЙ, А.А.ДОБРЯНЦЕВА, С.С.ИВАНОВА, С.А.ЛАРИОНОВА, В.А.МЕСТНИКОВА, А.А.НОГОВИЦЫНА, Ю.М.НИКОЛАЕВА, П.П.ПИНИГИНА, В.М.ПРОКОПЬЕВА, А.С.УАРОВА, В.Н.ФЕДОРОВА).

Законопроект представил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЕДОРОВ.

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления при формировании и реализации промышленной политики в Республике Саха (Якутия), и устанавливает меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В Законе прописаны правовое регулирование в сфере промышленной политики, полномочия органов государственной власти республики, полномочия органов местного самоуправления, меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности, имущественные меры стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности.