Принимаются заявки на конкурс детских талантов и национальных костюмов

23 июня с 16 часов на Ысыахе Туймаады состоится конкурс детских талантов и национальных костюмов «Киэргэ — сир симэ5э». Конкурс состоится в местности Ус Хатын на туhулгэ № 29.
Направления конкурса: национальный костюм, дефиле; хореография; вокальное исполнение; игра на национальных инструментах; художественное слово; оригинальный жанр. Сольное или групповое исполнение в своей возрастной категории.
Возрастные категории:
Бэби — от 3 до 6 лет включительно.
Дети — от 7 до 11 лет включительно.
Юниоры — от 12 до 16 лет включительно.
Номинации:
По каждому направлению конкурса определяются 1, 2, 3 места.
Гран-при конкурса присуждается абсолютному победителю.
Регистрация участников:
Заявки на участие принимаются по электронной почте kierge@yandex.ru, по телефону 89246626139 (ватсап). В заявке указать возраст и имя участника, направление конкурса, контактный телефон. При себе иметь фонограмму на флешке. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 июня включительно!
Участие в конкурсе бесплатное.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.