Принимаются заявки на конкурс детских талантов и национальных костюмов

23 июня с 16 часов на Ысыахе Туймаады состоится конкурс детских талантов и национальных костюмов «Киэргэ — сир симэ5э». Конкурс состоится в местности Ус Хатын на туhулгэ № 29.

Направления конкурса: национальный костюм, дефиле; хореография; вокальное исполнение; игра на национальных инструментах; художественное слово; оригинальный жанр. Сольное или групповое исполнение в своей возрастной категории.

Возрастные категории:

Бэби — от 3 до 6 лет включительно.

Дети — от 7 до 11 лет включительно.

Юниоры — от 12 до 16 лет включительно.

Номинации:

По каждому направлению конкурса определяются 1, 2, 3 места.

Гран-при конкурса присуждается абсолютному победителю.

Регистрация участников:

Заявки на участие принимаются по электронной почте kierge@yandex.ru, по телефону 89246626139 (ватсап). В заявке указать возраст и имя участника, направление конкурса, контактный телефон. При себе иметь фонограмму на флешке. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 июня включительно!

Участие в конкурсе бесплатное.