Принимаются предложения по благоустройству общественных пространств

С каждым днем участие горожан в сборе предложений по обустройству общественных пространств города Якутска, в рамках нового этапа реализации национального, приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», набирает обороты.

По данным Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска, на 26 января от горожан поступило свыше 7 тысяч различных предложений по обустройству 80 общественных пространств.

Сбор предложений проходит до 9 февраля 2018 года. Все поступившие предложения будут рассмотрены на общественной комиссии, после чего наиболее проработанные проекты вынесут на рейтинговое голосование в марте текущего года. Проекты, получившие наибольшее число голосов, будут реализованы до конца 2018 года.

В Якутске пункты сбора предложений организованы по следующим адресам:

1) ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38;

2) Поликлиника №1, ул. Кирова, 19;

3) Многофункциональный центр «Мои документы», ул. Аммосова, 18;

4) ТЦ «УлуруМолл», ул. Кальвица, 14/5;

5) ТЦ «ОптимистПроф», ул. Автострада 50 лет Октября, 1а;

6) Окружная администрация города Якутска, пр. Ленина, 15;

7) Окружная администрация города Якутска, ул. Октябрьская, 20/1;

8) Управление Автодорожного округа, пр. Ленина, 52;

9) Управление Гагаринского округа, ул. Можайского, 13/3Г, к.1;

10) Управление Губинского округа, ул. Богатырева, 11;

11) Управление Октябрьского округа, пр. Ленина, 46;

12) Управление Промышленного округа, ул. 50 лет Советской Армии, 33;

13) Управление Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21;

14) Управление Строительного округа, ул. Клары Цеткин, 2;

15) Управление Центрального округа, ул. Ярославского, 17;

16) Администрация мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5;

17) Администрация с. Маган, ул. Кирова, 1;

18) Администрация мкр. Марха, ул. О. Кошевого, 67а;

19) Администрация с. Пригородный, ул. Совхозная, 27;

20) Администрация с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2;

21) Администрация Тулагино-Кильдямского наслега, ул. Первомайская, 4;

22) Администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1.

Электронную заявку на благоустройство общественных пространств можно направить на e-mail: dgp.yakutsk@mail.ru, а также на городской портал OneclickYakutsk в раздел «Городская среда» по ссылке: http://www.oneclickyakutsk.ru/Ideas/411.aspx

Контактный телефон: (4112) 42-90-91, Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска.

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