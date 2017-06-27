Принц Королевства Бутан: «Мы заинтересованы в участии в Играх «Дети Азии» на Сахалине и в Улан-Баторе»

Делегация Международного комитета Игр «Дети Азии» по приглашению Национального Олимпийского комитета посетила с рабочим визитом Королевство Бутан.

Напомним, сборная команда юных спортсменов Бутана принимала участие в VI МСИ «Дети Азии» в июле прошлого года. Юные бутанцы соревновались по боксу, дзюдо, тхэквондо, стрельбе из лука и настольному теннису.

В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между МКИ «Дети Азии» и НОК Бутана. Согласно документу выработаны общие цели пропаганды и продвижения олимпийских идеалов, стимулирования интереса к занятиям физической культурой и спортом населения, в том числе укрепление материально-технической базы.

Во время встречи с Президентом МКИ «Дети Азии» Дмитрием Глушко Президент НОК Бутана Его Королевское Высочество Принц Джигъел Угъен Вангчук активно поддержал идею тесного сотрудничества:

Мы заинтересованы в участии в Играх «Дети Азии» на Сахалине и в Улан-Баторе. В том числе, потому что Игры способствуют подготовке и повышению квалификации тренеров для спортсменов детско-юношеского возраста. Футбол, стрельба из лука, дзюдо, тхэквондо пользуются большой популярностью в нашей стране. В данное время в Бутане ведутся работы по строительству и модернизации мультиспортивных объектов. Но в связи с климатическими особенностями зимние виды спорта у нас не развиты. Надеемся, что Игры «Дети Азии» нам в этом помогут.

В рамках соглашения МКИ «Дети Азии» берет на себя ответственность по проведению обучающих семинаров и практикумов для молодых специалистов Национальных олимпийских комитетов Азии и других организаций, отвечающих за развитие детско-юношеского спорта.