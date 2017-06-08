Примите участие в конкурсе «Моя родословная»

Дата: 09-10 июня 2017 г.

Место проведения: Национальный художественный музей (Кирова, 9)

Национальный архив РС(Я) (ул. Дзержинского, 41, ул. Кирова 14)

Уважаемые коллеги!

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) и Национальный архив РС(Я) 09 июня проводит 1 Республиканский конкурс генеалогических исследований МОЯ РОДОСЛОВНАЯ, с целью привлечения внимания общественности к изучению своего рода, семьи.

В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин без возрастных ограничений.

На конкурс принимаются:

— живописные и графические работы, выполненные в различных техниках (гуашь, акварель, пастель, темпера, графика, масло, смешанная); размер работы должен быть не более формата А1 (стандартный лист ватмана);

— декоративно-прикладные работы (выполненные из любого материала), представляющие генеалогическое древо семьи;

— мультимедийные презентации с использованием современных технологий, в том числе flash-анимации;

— печатные продукции (книги, буклеты, брошюры, и др.)

— работы, выполненные в любом другом формате.

В течение дня 09 июня с 10:00 до 18:00 конкурсные работы будут выставлены в актовом зале Национального художественного музея РС(Я).

Торжественное закрытие и подведение итогов конкурса состоится 09 июня 2017 г. в 17.00 в фойе Национального художественного музея.

Заявки принимаются до 08 июня 2017 г. 18:00 по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 14, каб.18. На сегодняшний день поступило около 40 заявок из 10 улусов (районов) и города Якутска.

Также пройдут мастер-классы по составлению родословной в 16:00 и созданию семейного архива в 15:30, экскурсии в Национальный архив по ул. Дзержинского41 с 10:00 и 15:00, Архивный тур с 12:00 по адресу ул. Кирова 14.

10 июня (суббота) в 11:00 по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 14 при поддержке Молодежной палаты города Якутска состоится Архивный квест, посвященный 100-летию Февральской революции. Состав команд – от 3 до 5 человек, заявки принимаются по электронной почте an5fk3@yandex.ru справки по телефону: 89644246877.

Просим принять активное участие в освещении мероприятий.