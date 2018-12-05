Примите участие в благотворительных акциях Якутска!

5 декабря в стране и мире отмечается День добровольца. В этот день в России подводятся итоги Года добровольца (волонтера). В Якутске в рамках Года новаторства завершаются мероприятия по социально ориентированному направлению «Добровольцы столицы».

В течение года в столице прошли многочисленные акции, субботники и обучающие курсы. Наибольший отклик среди горожан получила традиционная акция «Корзинка добра», направленная на помощь нуждающимся. Благодаря неравнодушным людям в этом году была оказана помощь 140 семьям.

В преддверии Нового года волонтеры общественной организации «Город добра» совместно с Управлением молодежи и семейной политики окружной администрации города Якутска организуют благотворительные акции. Ежегодно в них принимают активное участие множество горожан.

Акция «Елка добра» — наглядный пример социально ответственного бизнеса. Ее участники собирают подарки для детей из коррекционных школ и детских домов, тем самым исполняя чьи-то детские мечты. На сегодня собрано более 140 игрушек.

«В Якутске очень много отзывчивых людей, и благотворительность достаточно распространена. Акция «Елка добра» показала, что ее необходимо продолжать и развивать дальше. Призываем горожан принять участие в проекте. Дети, для которых проводится акция, особенно нуждаются во внимании и заботе», — поделился начальник Управления молодежи и семейной политики ОА г. Якутск Константин Соколов.

Не забывают волонтеры и о старшем поколении. Ежегодно они оказывают адресную помощь пожилым людям: убирают в доме, чистят двор от снега, ухаживают за огородом, помогают в строительстве. Добрая акция «Старость в радость», стартовавшая в Якутске 21 декабря 2017 года, снова набирает обороты.

«Мы собираем новогодние подарки для постояльцев Домов-интернатов для престарелых и инвалидов не только в столице, но и по всей республике. У людей в таких домах очень мало личных вещей и практически нет личного пространства. Мы установили в магазинах специальные коробки. Каждый может положить туда тёплые носки, тапочки, конфеты, мягкие игрушки, одежду, красивые календари», — рассказали в Управлении молодежи.

Акции «Елка добра» и «Старость в радость» продлятся до 28 декабря.