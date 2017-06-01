Прими участие в создании новой модели развития Якутска!

С 24 по 27 июля в Якутске пройдет региональный Форсайт-флот «Якутск — генератор форматов развития».

Мероприятие проводится в рамках всероссийского проекта «Форсайт-навигация 2017» при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при Правительстве Российской Федерации.

Основной целью Форсайт-флота является поиск передовых решений для формирования новой модели развития Якутска. В повестке мероприятия такие темы, как «Уникальные ресурсы севера», «Развитие креативной экономики, «Якутск — долина технологических прорывов» и «Формирование городской среды.

Среди участников Форсайта будут идейный вдохновитель флота – глава города Якутска Айсен Николаев, эксперты международного уровня, институты развития страны,представители науки, крупных предприятий и инновационного бизнеса, инвесторы и предприниматели,и -самое главное –СРЕДИ НИХ МОЖЕШЬ ОКАЗАТЬСЯ ТЫ!

Именно ты можешь создать образ будущего — Якутска 2032 года – города преобразований и лидерства, урбанистического центра Севера с инновационной инфраструктурой и высокоразвитой стартап-культурой!

Регистрируйся в системеLeader-ID (https://leader-id.ru/event/4034) и подавай заявку на участие до 20 июня!

Спешите, количество мест ограничено!