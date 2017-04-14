Прими участие в народной программе Айсена Николаева!

Известно, что 15 марта открылся сайт АisenNikolaev.ru, где каждый горожанин может внести свои конкретные предложения, пожелания и идеи по развитию нашей столицы.

На сегодняшний день поступило порядка пятидесяти предложений. К примеру, жители предлагают построить новый крупный фонтан, который бы украсил и стал визитной карточкой столицы, открыть большую площадку для выгула домашних животных и многое другое. В рамках Года добра поступило предложение о проведении ежемесячного субботника в весенне-летний сезон. «Не одному же Антону Васильеву убирать мусор! Давайте поддержим хорошее дело», — пишет горожанка.

Отметим, что в народную программу принимаются предложения и идеи, а все жалобы и замечания направляются в oneclickyakutsk для дальнейшей работы.

Внеси свой личный вклад в развитие Якутска. Вместе работаем на успех столицы!