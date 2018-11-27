Прими участие в экстремальном зимнем забеге!

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря в столице пройдет традиционный зимний забег клуба любителей бега «Дьулуур».

Такое спортивное мероприятие считается поистине экстремальным. Ведь участникам предстоит бросить вызов природе и своим возможностям, став частью самого холодного спортивного события. В прошлом году в забеге приняли участие свыше 50 бегунов.

«Соревнования проводятся уже в 8 раз. Экстремалам предстоит пробежать дистанцию в 5 и 10 километров. В прошлом году температура воздуха составляла -36 градусов. Большое количество участников из центральных районов»,- рассказывает председатель клуба любителей бега «Дьулуур» Артур Корякин.

Организаторы признаются, что бег на холоде имеет свою особую изюминку и помогает закаливать здоровье.

В соревновании может принять участие каждый желающий. Для регистрации необходимо подойти в легкоатлетический манеж стадиона «Туймаада». Старт в 11 часов от главного входа Городского парка культуры и отдыха.