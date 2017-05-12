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12 мая 2017, 17:07
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Прими уч в фотоконкурсе «Мой первый субботник»!

Волонтеры движения “За чистый двор!» открывают сезон 2017 года. Чистый благоустроенный двор – мечта каждого горожанина. Ведь именно с родного двора начинается наш город. А чистый город и чистый двор начинаются с жителей, которые не бросают мусор на улице и содержат в порядке свою придомовую территорию. Чистота и порядок во всем – в поступках, словах, поведении — в большинстве случаев зависят от привычки человека, заложенной в детстве. Пусть же одной хорошей привычкой у нас станет больше!

Чтобы расширить «географию» веселых субботников мы объявляем о старте фотоконкурса «Мой первый субботник». Конкурс проходит при поддержке Парка культуры и отдыха города Якутска, а также пекарни — кондитерской «Сладкие мечты». В конкурсе принимают участие все желающие от 5 до 16 лет. Все участники могут присоединиться к движению «За чистый двор!» и пригласить активистов проекта в свои дворы для организации веселых субботников.

  • Главное отличие «веселых субботников» от обычных – это то, что после уборки ребят ждет развлекательная программа с играми, конкурсами, эстафетой и вручением призов.

Правила участия в фотоконкурсе «Мой первый субботник»

Сроки проведения: с 12 мая по 12 июня 2017 года.  

Как стать участником фотоконкурса?

  • Сделать оригинальное фото во время субботника, уборки во дворе дома, на детской площадке, семейного субботника на даче (также принимаются фотографии, сделанные раньше объявления о конкурсе).
  • Придумать название своей фотографии.
  • Под фото необходимо вписать имя участника конкурса.
  • Опубликовать фото на своей Инстаграмм-страничке с пометкой @volonter_ykt  или отправить фото на E-mail: asrebrova@mail.ru  в срок до 5 июня 2017 года.

 Как будет проходить конкурс? 

  • С 5 по 10 июня пройдет голосование на страничке @volonter_ykt .
  • По наибольшему количеству «лайков» будут определены 3 победителя.
  • Еще троих победителей определят волонтеры-активисты движения «За чистый двор!».

 Обязательные условия:

  • На фото должны присутствовать дети (непосредственные участник(и) конкурса) от 3 до 16 лет (можно с родителями).
  • Фото должно соответствовать тематике фотоконкурса.
  • Фото должно быть цветным.

ПРИЗЫ:

  • 3 победителя (по итогам голосования на страничке @volonter_ykt ) получат «Сладкий сюрприз» от кондитерской-пекарни «Сладкие мечты» и «Семейные приключения» — поход всей семьей (5 человек) в Парк культуры и отдыха.
  • 3 победителя (по решению волонтеров-активистов) получат «Семейный поход в кино» — билеты в один из кинотеатров города (на 5 человек) и «Семейные приключения» — поход всей семьей (5 человек) в Парк культуры и отдыха.
  • Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты.

Награждение:

  • Дата награждения: 12 июня 2017 года, в День России, во время праздника в честь открытия волонтерского сезона 2017 года.
  • Место проведения: Летняя сцена Парка культуры и отдыха города Якутска.
  • Начало: в 14.00.

Контакты организатора:

E-mail: asrebrova@mail.ru

Телефон: 8(924) 179-31-79

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Источник: Анастасия РЕБРОВА, движение “За чистый двор!»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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