Прими уч в фотоконкурсе «Мой первый субботник»!

Волонтеры движения “За чистый двор!» открывают сезон 2017 года. Чистый благоустроенный двор – мечта каждого горожанина. Ведь именно с родного двора начинается наш город. А чистый город и чистый двор начинаются с жителей, которые не бросают мусор на улице и содержат в порядке свою придомовую территорию. Чистота и порядок во всем – в поступках, словах, поведении — в большинстве случаев зависят от привычки человека, заложенной в детстве. Пусть же одной хорошей привычкой у нас станет больше!
Чтобы расширить «географию» веселых субботников мы объявляем о старте фотоконкурса «Мой первый субботник». Конкурс проходит при поддержке Парка культуры и отдыха города Якутска, а также пекарни — кондитерской «Сладкие мечты». В конкурсе принимают участие все желающие от 5 до 16 лет. Все участники могут присоединиться к движению «За чистый двор!» и пригласить активистов проекта в свои дворы для организации веселых субботников.
- Главное отличие «веселых субботников» от обычных – это то, что после уборки ребят ждет развлекательная программа с играми, конкурсами, эстафетой и вручением призов.
Правила участия в фотоконкурсе «Мой первый субботник»
Сроки проведения: с 12 мая по 12 июня 2017 года.
Как стать участником фотоконкурса?
- Сделать оригинальное фото во время субботника, уборки во дворе дома, на детской площадке, семейного субботника на даче (также принимаются фотографии, сделанные раньше объявления о конкурсе).
- Придумать название своей фотографии.
- Под фото необходимо вписать имя участника конкурса.
- Опубликовать фото на своей Инстаграмм-страничке с пометкой @volonter_ykt или отправить фото на E-mail: asrebrova@mail.ru в срок до 5 июня 2017 года.
Как будет проходить конкурс?
- С 5 по 10 июня пройдет голосование на страничке @volonter_ykt .
- По наибольшему количеству «лайков» будут определены 3 победителя.
- Еще троих победителей определят волонтеры-активисты движения «За чистый двор!».
Обязательные условия:
- На фото должны присутствовать дети (непосредственные участник(и) конкурса) от 3 до 16 лет (можно с родителями).
- Фото должно соответствовать тематике фотоконкурса.
- Фото должно быть цветным.
ПРИЗЫ:
- 3 победителя (по итогам голосования на страничке @volonter_ykt ) получат «Сладкий сюрприз» от кондитерской-пекарни «Сладкие мечты» и «Семейные приключения» — поход всей семьей (5 человек) в Парк культуры и отдыха.
- 3 победителя (по решению волонтеров-активистов) получат «Семейный поход в кино» — билеты в один из кинотеатров города (на 5 человек) и «Семейные приключения» — поход всей семьей (5 человек) в Парк культуры и отдыха.
- Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты.
Награждение:
- Дата награждения: 12 июня 2017 года, в День России, во время праздника в честь открытия волонтерского сезона 2017 года.
- Место проведения: Летняя сцена Парка культуры и отдыха города Якутска.
- Начало: в 14.00.
Контакты организатора:
E-mail: asrebrova@mail.ru
Телефон: 8(924) 179-31-79comments powered by HyperComments