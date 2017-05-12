Прими уч в фотоконкурсе «Мой первый субботник»!

Волонтеры движения “За чистый двор!» открывают сезон 2017 года. Чистый благоустроенный двор – мечта каждого горожанина. Ведь именно с родного двора начинается наш город. А чистый город и чистый двор начинаются с жителей, которые не бросают мусор на улице и содержат в порядке свою придомовую территорию. Чистота и порядок во всем – в поступках, словах, поведении — в большинстве случаев зависят от привычки человека, заложенной в детстве. Пусть же одной хорошей привычкой у нас станет больше!

Чтобы расширить «географию» веселых субботников мы объявляем о старте фотоконкурса «Мой первый субботник». Конкурс проходит при поддержке Парка культуры и отдыха города Якутска, а также пекарни — кондитерской «Сладкие мечты». В конкурсе принимают участие все желающие от 5 до 16 лет. Все участники могут присоединиться к движению «За чистый двор!» и пригласить активистов проекта в свои дворы для организации веселых субботников.

Главное отличие «веселых субботников» от обычных – это то, что после уборки ребят ждет развлекательная программа с играми, конкурсами, эстафетой и вручением призов.

Правила участия в фотоконкурсе «Мой первый субботник»

Сроки проведения: с 12 мая по 12 июня 2017 года.

Как стать участником фотоконкурса?

Сделать оригинальное фото во время субботника, уборки во дворе дома, на детской площадке, семейного субботника на даче (также принимаются фотографии, сделанные раньше объявления о конкурсе).

Придумать название своей фотографии.

Под фото необходимо вписать имя участника конкурса.

Опубликовать фото на своей Инстаграмм-страничке с пометкой @volonter_ykt или отправить фото на E-mail: asrebrova@mail.ru в срок до 5 июня 2017 года.

Как будет проходить конкурс?

С 5 по 10 июня пройдет голосование на страничке @volonter_ykt .

По наибольшему количеству «лайков» будут определены 3 победителя.

Еще троих победителей определят волонтеры-активисты движения «За чистый двор!».

Обязательные условия:

На фото должны присутствовать дети (непосредственные участник(и) конкурса) от 3 до 16 лет (можно с родителями).

Фото должно соответствовать тематике фотоконкурса.

Фото должно быть цветным.

ПРИЗЫ:

3 победителя (по итогам голосования на страничке @volonter_ykt ) получат «Сладкий сюрприз» от кондитерской-пекарни «Сладкие мечты» и «Семейные приключения» — поход всей семьей (5 человек) в Парк культуры и отдыха.

и «Семейные приключения» — поход всей семьей (5 человек) в 3 победителя (по решению волонтеров-активистов) получат «Семейный поход в кино» — билеты в один из кинотеатров города (на 5 человек) и «Семейные приключения» — поход всей семьей (5 человек) в Парк культуры и отдыха.

Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты.

Награждение:

Дата награждения: 12 июня 2017 года, в День России, во время праздника в честь открытия волонтерского сезона 2017 года.

12 июня 2017 года, в День России, во время праздника в честь открытия волонтерского сезона 2017 года. Место проведения: Летняя сцена Парка культуры и отдыха города Якутска.

Летняя сцена Парка культуры и отдыха города Якутска. Начало: в 14.00.

Контакты организатора:

E-mail: asrebrova@mail.ru

Телефон: 8(924) 179-31-79