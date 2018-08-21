«Прикоснись к струне гитарной…»

В минувшие выходные главная поляна «Берега дружбы» в Томмоте в очередной раз принимала гостей и участников республиканского фестиваля авторской песни.

В этом году фестиваль был посвящен нескольким событиям: празднованию Ысыаха Олонхо, Году дружбы и единения народов в Алданском районе и 50-летию дружбы «Серпа и Молота» — сельскохозяйственного Мегино-Кангаласского улуса и промышленного Алданского района.

На берегу Алдана собрались музыканты и поэты, романтики и дети романтиков, и просто хорошие люди – любители отдыха на природе и песен под гитару. На протяжении трех дней на фестивальной поляне звучали прекрасные стихи и песни обо всем на свете – о любви и дружбе, о природе и погоде, о родине и судьбе, о войне и мире, о радости и грусти. Гитара была здесь в главных ролях, звучала на сцене, у костра, на берегу…

На участие в конкурсной программе в номинациях «Северная песня», «Поэзия», «Автор», «Исполнитель», «Аккомпаниатор», «Дуэт», «Ансамбль» и детский фестиваль «Котофеевский» была зарегистрирована 91 заявка, что особенно дорого, многие из них – это любимые и бессменные участники фестиваля «Берег дружбы». Приятно порадовали почитателей жанра и новые знакомства. Как и география участников и гостей мероприятия, которая давно уже преодолела республиканские границы. Вот и в этот раз согревали теплом своей души, знакомились, общались, любовались окружающими красотами любители авторской песни из Тынды, Благовещенска, Новой Чары, Магадана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска. Якутию представляли исполнители из Алданского, Нерюнгринского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Чурапчинского районов, Якутска и Ленска. Общее число собравшихся на томмотском берегу песни и дружбы неисправимых романтиков составило порядка 150 человек. «Дорога была не из легких, — говорит Светлана Васильева из делегации села Иенгра, — но мы счастливы, что добрались до такого красивого места». Светлана — участница церемонии открытия фестиваля, где исполнила приветственную песню на эвенкийском языке.

Одним из первых на «Берег дружбы» уже в 10-й раз приехал автор неофициального гимна фестиваля «Томмотская бардомания» Иван Симонов из п. Новая Чара Забайкальского края. Иван Фадеевич отметил традиционно высокий уровень организации фестиваля: «Каждая церемония открытия отличается неповторимостью и оригинальностью. Фестиваль ежегодно открывает новые таланты, зажигает новые звезды». В этом году в ярком театрализованном представлении торжественной церемонии открытия, главным режиссером которого выступил Евгений Гузман, приняли участие 120 юных и взрослых артистов из томмотского танцевального коллектива «Виктория», Алданского Театра юного зрителя, представители национальных общин. Зажигательным флешмобом приветствовали участников и гостей фестиваля ребята-волонтеры под руководством Андрея Шубенкова. Со словами поздравлений обратились глава МО «Алданский район» Северин Поздняков, глава МО «Город Томмот» Александр Заверюха», генеральный директор ООО «Еловское трансстрой» Александр Дудников, главный режиссер республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо», главный режиссер Саха академического театра им. П. А. Ойунского Руслан Тараховский.

Не изменяя традициям фестиваля, взметнулся ввысь фестивальный флаг, главная площадь «Берега дружбы» озарилась огнями большого бардовского костра, вокруг которого на протяжении всех дней неизменно звучали песни Виктора Цоя и Высоцкого, а после потрясающих вечерних концертов членов жюри, бессменным председателем которого вот уже двенадцатый год является Наталья Кучер, всех желающих поделиться своим музыкальным и поэтическим творчеством принимал «Свободный микрофон».

Валентина Романова – Чыскыырай, любимица публики, настоящая звезда фестиваля, этноимпровизатор из Якутска, в составе жюри прослушивала номера конкурсантов в номинации «Северная песня». Делясь впечатлениями, Валентина отметила, что номинация в этом году «собрала настоящих ценителей, фанатиков своего дела».

В номинации «Автор», которую оценивали члены жюри известные барды Наталья Кучер и Александр Баль, первым свои произведения исполнил алданец Алексей Панарин. Под звук электрогитары он уверенно спел свои песни, хотя, после выступления признался, что у него дрожали руки и не слушались пальцы. Но справиться с волнением помогло непреодолимое стремление к победе.

После прослушиваний прошедших первый тур встречала главная фестивальная сцена на большой концерт. Более 60 участников, десятки ярких и запоминающихся выступлений. В итоге заседание жюри длилось больше четырех часов. Результаты XII Республиканского фестиваля авторской песни «Берег дружбы» подвели уже за полночь …

Отметим, что с этого года членами жюри принято решение раздвинуть границы номинаций и не разделять дипломантов по степеням.

В детском фестивале «Котофеевский» Гран-при завоевала представительница принимающей стороны, награда отправилась в Томмот вместе с тринадцатилетней Олесей Котовщиковой. Звание лауреата присудили юной нерюнгринской исполнительнице Кире Валовой. Дипломантами стали нерюнгринский дуэт Ульяны Алексеевой и Ирины Кичигиной из вокальной студии «Апельсин» и десятилетняя алданка Милена Третьякова.

В номинации «Автор полный» победу одержала Ульяна Зверева из Алдана, дипломом награждена Елена Лепехина-Новоселова из Нерюнгри, поощрительными призами отмечены Галина Каскевич, п. Мохсоголлох, и Туяра Петрова, г. Покровск; Евгения Кирикова, г. Нерюнгри; Иван Симонов, п. Новая Чара, Забайкальский край. Обладателем спецприза от председателя жюри Натальи Кучер стала Галина Каскевич.

В номинации «Автор музыки» лауреатом признана Марианна Макарова, с. Диринг, Чурапчинского улуса. В номинации «Автор слов» диплома удостоена Ирина Кичигина из г. Нерюнгри, исполнившая песню на свои стихи.

Поощрительным призом в номинации «Аккомпаниатор» отмечен Вадим Красильников из Томмота.

В номинации «Исполнитель (соло)» победу одержал Егор Харченко из Нерюнгри, дипломантами стали Андрей Журавлев из Магадана, Туяра Петрова из Покровска, Ян Коротков из Тынды, Елизавета Слугина из Нерюнгри, Андрей Тарасов из Хабаровска. Поощрительный приз «За верность жанру» в этой номинации вручен алданцу Александру Богданову.

Дипломантами стали два нерюнгринских дуэта — Дмитрий Пузиков и Сизых Ольга, Елизавета Слугина и Егор Харченко.

Лучшими поэтами названы Эдуард Корнилов из Олекминска, Ольга Янцен из Якутска, Виктория Аржакова из Нерюнгри, спецприз за оригинальность в стихотворной форме получила нерюнгринская поэтесса Даина Касьянова, поощрительный приз за верность родному языку и краю вручен Валентине Волковой из п. Ленинский Алданского района.

Лауреатами «Северной песни» стали: в номинации «Исполнитель» — Милена Третьякова, г. Алдан; в номинации «Поэзия» — Ольга Янцен из Якутска; в номинации «Автор музыки» — Туяра Петрова из Покровска. Диплома «Северной песни» в номинации «Дуэт» удостоеы Владимир и Александра Кузьмины, п. Нижний Бестях; в номинации «Автор музыки» Дмитрий Санников, с. Майя, Мегино-Кангаласский улус; в номинации «Автор» Валентина Волкова, п. Ленинский, Алданский район.

Увы, на этот раз взрослый фестиваль остался без Гран-при.