Приключения театральных артистов по дороге в Нюрбу

С приключениями едут на театральный фестиваль «Сата» в Нюрбу артисты Нерюнгринского театра. Этой ночью в Горном улусе в селе Магарас труппа театра остановилась у придорожного кафе «14 регион» на ужин и небольшой отдых. И вдруг выяснилось, что продолжить путь автобус не сможет. Полетела помпа.

Найти нужную запчасть посреди ночи, да еще в маленькой деревеньке не представлялось возможным. Артистам еще повезло, что это случилось не посреди тайги, где не ловит сотовая связь. К слову сказать, артисты оделись в столь дальний путь совсем легко, что могло иметь серьезные последствия, не будь этого кафе, открывшегося лишь неделю назад.



Куда обращаться в такой ситуации? Конечно же, к мобильному председателю Союза театральных деятелей Якутии Айаалу АММОСОВУ, разбудив его среди ночи экстренным звонком.

Сразу после звонка, а это было в 1.45, Айаал тут же принялся за поиски нужной запчасти. В ночное время это не так-то просто… По наводке он съездил в один из магазинов, но выяснилось, что как раз в этот день не купили, и только утром будет поступление. Айаал продолжал упорные поиски, и все это время держал связь с коллегами, попавшими в непредвиденную ситуацию. Через какое-то он сообщил, что достал нужную запчасть, и постарается передать ее попуткой.

И пропал… Ни звонка, ни сообщения. Не передать словами, когда в 4 утра Айаал лично вошел в чайную спасать коллег, попавших в беду. Да не один, а с водителями Саха театра, которые только в этот день вернулись из гастролей. Таково театральное братство, театральная взаимовыручка!

В 5 утра артисты на починенном автобусе продолжили путь в Нюрбу.