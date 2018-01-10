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10 января 2018, 13:40
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Приключения мамонтов в центре Якутска

Две недели перед Новым годом в центре Якутска скульптор-анималист Олег Саввинов с сыном Аялом сооружали своё творение. В те декабрьские дни мороз стоял крепкий, под -50 градусов, любые работы на улице при такой температуре запрещены, но двое мужчин, месивших снег с водой, не замечали холод, воплощая свою мечту.

Олег Саввинов — известный художник-анималист. Он создал для Музея мамонта копию головы Юкагирского мамонта, реконструировал пещерного льва, является автором многих скульптур в Якутске, изготовленных по особой технологии.

Слепить мамонта – давняя мечта

Якутяне уже привыкли к мультяшным скульптурам из прессованного снега и ледовым изящным фигурам, поэтому реалистичные скульптуры в центре города для них были внове. В первое время, особенно в тумане, жители Якутска замирали от неожиданности, когда внезапно выплывали из воздуха два мамонта, так похожих на настоящих.

На вопрос, почему именно мамонты, скульпторы ответили так:

«Мы предложили Управлению культуры и духовного развития Окружной Администрации Якутска во главе с Антонидой Николаевной Корякиной изваять мамонтов, являющихся брендом Якутии. Они согласились и мы очень благодарны им!

Материал, то есть снег, нам предоставили.

Когда начали работать, люди часто спрашивали, что будет. Вначале было непонятно, кто вырисовывается. Многие думали, что это собака. Но согласитесь, было бы странно сооружать трёхметровую собаку».

Мамонта сооружали из мокрого снега. «В снег добавляется вода до консистенции пластичной массы, которую надо наносить на каркас будущей скульптуры. Фигура получается реалистичной, благодаря тому, что сантиметр за сантиметром, шаг за шагом наращивается каркас. Что касается цвета, то изначально скульптура была цвета мокрого снега — белого с сероватым оттенком. С помощью обычных баллончиков с краской мы окрасили мамонтов в натуральный цвет», — рассказал Аял журналисту SakhaDay.

По сравнению с созданием скульптур изо льда или прессованного снега, которые вырезаются из материалов, технология Олега Саввинова более трудоёмкая, так как все создаётся с нуля.
Есть и плюсы – если в ледовой или снежной скульптуре любая ошибка заметна и трудноисправима, то в этом случае недочёты легко исправить: просто убираешь кусок и лепишь как нужно, добиваясь идеальной формы.

Работа не давала замёрзнуть

«На самом деле при создании скульптуры очень много двигаешься, и не замерзаешь за счёт этого», — говорит Аял.

«Работа скульптора физически сложная, мы уставали, но стремились закончить к Новому году», — говорят они.

Скульпторы пояснили, почему мамонты смотрят в разные стороны. «Чтобы никого не обидеть. Большой мамонт смотрит на проспект, а маленький – на мэрию. Если бы они смотрели в одну сторону, то для кого-то картина открывалась бы не очень интересная и однообразная», — смеётся наш собеседник.

«Надо ценить красоту»

Так за две недели выросли два красавца — высота большого мамонта 3 метра и 1,5 метра – мамонтёнка. Они пользовались огромной популярностью. Якутяне делали селфи, фотографировались рядом с реалистичным доисторическим животным, а дети пытались повисеть на хоботе.

Когда мы разговаривали сразу после установки скульптуры, мастера были уверены, что мамонты не пострадают. Однако, увы, ожидания не оправдались. Несколько раз Олегу Саввинову приходилось реставрировать своё детище – то хобот под напором детей отвалится, то бивень.
В новогодние праздники скульптору пришлось приварить железные бивни и хобот к основному каркасу для прочности.

«Бивни и хобот — самая сложная и тонкая работа, требующая больших усилий. Надеемся на то, что мамонт достоит до весны», — сообщил   Аял Саввинов.

Ну а самое главное – скульптор изменил своё детище. Теперь хобот у большого мамонта принял классическое положение — опустился вниз.

Сейчас всем своим видом мамонт призывает якутян относиться бережнее к своему городу.

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Источник: http://sakhaday.ru/news/priklyucheniya-mamontov-v-tsentre-yakutska/
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