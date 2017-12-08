Прикинувшись подругой, мошенник выманил у девушки 20 тысяч рублей

В полицию г.Якутска обратилась 26-летняя местная жительница с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, которое взломало аккаунт в одной из социальных сетей, зарегистрированный на её подругу, и путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 20000 рублей.

Она пояснила полицейским, что в социальной сети ей пришло сообщение от аккаунта её подруги с просьбой одолжить 8000 рублей. Потерпевшая согласилась выручить подругу и спросила, куда ей отправить деньги. На что ей был направлен номер банковской карты. Женщина перевела запрашиваемую сумму. Через некоторое время ей пришло новое сообщение, в котором «подруга» написала, что ей нужно еще 5000 рублей. А в следующем сообщении она запросила еще 7000 рублей. Потерпевшая выполнила и эти просьбы. После чего написала подруге с помощью мессенджера «WhatsApp» сообщение о том, что перевела ей необходимые суммы. На что получила ответ, что её аккаунт взломали, и деньги просила не она. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Указанная ситуация является одной из наиболее распространенных схем обмана в сети «Интернет». В данном случае потерпевшей следовало сразу же позвонить подруге, чтобы удостовериться в том, что именно она отправляла сообщения с просьбой одолжить деньги.

Уважаемые граждане! Сохранность вашего имущества, в первую очередь, зависит от вас самих. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть ни при каких обстоятельствах!