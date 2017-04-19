Приходи и выполни нормативы ГТО!

«Мир, май, ГТО!» — под таким девизом в городе Якутске с 3 по 5 мая 2017г. пройдет Единый день выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Любой желающий может прийти на стадион «Туймаада» и выполнить нормативы комплекса ГТО.

3 мая принимаются подтягивание из виса на высокой (мужчины) и на низкой (женщины) перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, и стрельба из пневматической винтовки.

4 мая — стрельба из пневматической винтовки (для тех, кто не успел накануне), бег на 100 метров, бег на 2 и 3 км.

5 мая — также стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда (на ипподроме ЯГСХА) и кросс по пересеченной местности на дистанции 2,3,5 км (в Парке культуры и отдыха).

Ознакомиться с нормативами по своему возрасту можно на сайте http://gto.ru/. Для того, чтобы принять участие в выполнении нормативов, необходимо всего 4 пункта:

1. Заявка участника (коллективная или индивидуальная);

2. Документ удостоверяющий личность (паспорт, водительские права);

3. Наличие идентификационного номера (УИН), для его получения необходимо зарегистрироваться на сайте http://gto.ru/;

4. Допуск врача.

При коллективном участии в мероприятиях ГТО нужно направить заявку, по адресу эл.почты gto_sakha@mail.ru. Справки по телефону 8 (4112) 42-07-86.