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22 марта 2018, 18:01
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Приговор за тройное убийство вынесли в Якутии

Собранные Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя села Сайды, признанного виновным в совершении грабежа, вымогательства, разбоя, покушения на угон,  кражи с незаконным проникновением в помещение, а также  незаконном приобретении и ношении  огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, он  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  п.п. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору с целью облегчить  совершение другого преступления и скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «в», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство семи лиц, в том числе, малолетнего). Его  приятель признан виновным в убийстве трех лиц и покушении на убийство семи лиц, а также краже, покушении на угон, незаконном ношении оружия.

Данные преступления вызвали широкий резонанс в республике в связи с жестокостью и дерзостью их совершения, а также отчаянными попытками обвиняемых скрыться от правоохранителей и избежать наказания.

Следствием и судом установлено, что ночью 25 сентября 2016 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения явились  в квартиру к ранее знакомому односельчанину и в ходе распития спиртных напитков,   вспомнив о давней ссоре с хозяином жилища, совершили его убийство путем удушения.

Зная о том, что потерпевший страдал эпилепсией, обвиняемые инсценировали его смерть в результате приступа, тщательным образом сокрыв следы и уничтожив  вещи, свидетельствующие о присутствии в квартире посторонних.

После этого молодые люди незаконно вооружились карабинами СКС и «Вепрь» и решили скрыться от следствия, угнав автомашину «Toyota Hiace» со двора другого местного жителя,  при этом совершить убийство свидетелей.

Не найдя в салоне автомобиля ключи зажигания, злоумышленники приняли решение проникнуть внутрь дома, однако 49-летний хозяин, услышав шаги, вышел на крыльцо. Один из  преступников произвел  несколько выстрелов в хозяина жилища, который, получив ранение, упал и закричал  находившейся на веранде супруге, чтобы она вызвала помощь.

Следователи установили, что хозяин дома был убит на глазах супруги и после этого обвиняемые, зная о нахождении в доме других лиц, в том числе,  детей,  устроили стрельбу по дому, при этом, заметив 23-летнего племянника потерпевшего, совершили его убийство.

Увидев подоспевших на помощь к потерпевшим людей, обвиняемые скрылись с места расправы, похитив гладкоствольное ружье 12 калибра.

После получения информации о жестокой расправе в село прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые совместно с местными жителями занялись поиском преступников.

Утром 26 сентября 2016 года  в 6 километрах от села в лесном массиве на берегу реки Яна с огнестрельным ранением  нижней челюсти и носовой области был обнаружен 18-летний подозреваемый, который пытался совершить суицид.

Молодой человек был госпитализирован в медицинское учреждение и прооперирован.

В тот же день  в ходе оперативно-поисковых мероприятий  в одном из нежилых  домов села Сайды задержан его приятель, 17-летний нападавший. В ходе задержания он получил  огнестрельное  ранение  ноги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  в лесном массиве обнаружено похищенное ружье и патроны.

Следователи установили, что ранее обвиняемые совершили кражу продуктов питания из сельской  пекарни и  ряд иных имущественных преступлений.

Для расследования данного уголовного дела была создана следственная группа из числа сотрудников Верхоянского межрайонного следственного отдела, следователя-криминалиста СУ СК России по Республике Саха (Якутия). К работе по изобличению виновных были также привлечены сотрудники  отдела полиции. В рамках расследования уголовного дела проведен большой объем следственных мероприятий, назначено и проведено более 20 сложных экспертных исследований.

Под тяжестью собранных следствием доказательств подсудимые признали вину в совершенных преступных деяниях.

Приговором Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2018 года подсудимый, которому на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, признан виновным и приговорен к максимально предусмотренному для данной категории лиц наказанию – 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.  Его старшему приятелю назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. Фото СУ СК РФ по РС (Я).
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