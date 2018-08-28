Приговор экс-сотруднице НХМ вынесут 31 августа

Женщина тайно издавала несанкционированные приказы о перечислении похищенных денег.

Якутский городской суд рассмотрел дело экс-заместителя директора по финансам Национального художественного музея Якутии, сегодня, 28 августа. Она вместе с двумя соучастницами обвиняется в хищении порядка 40 млн рублей. Суд взял перерыв до 31 августа.

Женщина работала в НХМ Якутии с 1993 года. По мнению следствия, она тайно издавала несанкционированные приказы о перечислении похищенных денег.

В суде экс-замдиректора по финансам сказала, что на первых порах она и еще двое обвиняемых (бухгалтер и сотрудник отдела кадров) распределяли похищенные средства сообща, однако потом бухгалтер начала распоряжаться деньгами сама и они не допускались до распределения денег.

Защита просила суд дать условный срок или рассмотреть возможность отсрочить наказание до исполнения совершеннолетия ребенку обвиняемой. Ребенок обвиняемой родился в 2007 году.

Установлено, что подозреваемые несанкционированно пользовались электронной подписью директора музея.

Как считает следствие, с 2014 по 2017 годы обвиняемая, а также бухгалтер и сотрудник отдела кадров похитили порядка 40 млн рублей, принадлежащих министерству культуры и духовного развития Якутии.

Приговор экс-сотруднику отдела кадров вынесли 17 августа — два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.