Пригороды Якутска присоединились к акции «Папа может, сын поможет!»

На этой неделе благотворительная акция «Папа может, сын поможет!» Года добра, прошел в двух пригородных поселках: микрорайоне Марха и в селе Маган.

Активисты Совета отцов микрорайона Марха вместе со своими сыновьями оказали адресную помощь председателю клуба «Зоренька», есаулу городской команды казачества, общественнику Валентину Швецову, которому исполнилось 75 лет.

Совет отцов села Маган провели субботники и оказали адресную помощь ветерану тыла и труда Иннокентию Винокурову. По заявке местной администрации отцы завезли речной песок на картофельное поле ветерана и вместе с сыновьями распределили его по всему полю. В благотворительной акции «Папа может, сын поможет!» приняли участие четыре семьи.