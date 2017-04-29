Приглашение на концерт

Сегодня, 29 апреля 2017 года, в 13 часов на сцене ДШИ1 (Ярославского 27) состоится КОНЦЕРТ Детской школы искусств №2. Старейшая школа музыки, основанная в 1944 году, представит лучшие номера в исполнении учащихся и их педагогов струнно- смычкового, фольклорного, хорового, народного и хореографического отделений.

С 26 мая 2017 года ДШИ№2 проведёт новый набор учащихся на 2017 – 18 уч. год, которая теперь расположена на 202 микрорайоне в 24 корпусе. Данный бесплатный концерт,по своей сути, является для родителей 202 микрорайона – местом размышления и выбора их ребёнком его будущего музыкального пристрастия.

Итак, концерт состоится сегодня, в субботу в 13 часов на сцене ДШИ№1. Вход свободный!

Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ.