Приглашаем всех на Всероссийский субботник «Зеленая Россия»!

Завтра, 29 апреля, состоится Всероссийский субботник «Зеленая Россия», приуроченный к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ. Мероприятие по праву можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий в новейшей истории России.

Всероссийский субботник проводится с целью улучшения экологической обстановки и повышения уровня экологической культуры населения.

Напомним, что первый субботник «Зеленая Россия», прошедший в 2013 году стал одним из самых грандиозных и широкомасштабных экологических событий. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» стал обладателем национальной премии «Хрустальный компас» Русского географического общества в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия». Идеолог и руководитель акции – председатель Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков призывает якутян принять самое активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Завтра по всей Якутии будут проведены массовые мероприятия по очистке и благоустройству территорий. По итогам предыдущих субботников, Якутия ежегодно занимала первое место по количеству участников. Надеемся, что и в этом году наша республика войдет в число лидеров по активности и массовости.

Призываем всех якутян не оставаться в стороне, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в республике и стать частью масштабного движения «Зеленая Россия».