Приглашаем на о. Хайнань прямым рейсом из Якутска

Самое популярное место в Китае для пляжного отдыха является о. Хайнань. Здесь вы сможете не только расслабиться на побережье Южно-Китайского моря и побывать на многочисленных экскурсиях, но и окунуться в мир подводной флоры и фауны в живописных бухтах курорта.

К тому же на о. Хайнань расположены самые известные здравницы страны, которые используют не только новейшие методики лечения, но и техники китайской народной медицины.

Полетная программа с 30 октября 2018 по 19 марта 2019

Продолжительность туров 7, 14, 21 ночь

Стоимость на человека от 47442 руб

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

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