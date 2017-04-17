Приглашаем на концерт органной музыки от Филармонии Якутии

Филармония Якутии приглашает вас на концерт органной музыки на котором Владимир КОРОЛЕВСКИЙ (орган, г. Волгоград) представит свою программу «Вокруг Баха за один час». Владимир уже в третий раз посетит Якутск, мы все помним его блестящие выступления в 2012 и 2013 гг. в Римско-католической церкви в рамках абонемента «Встречи с органом».

Имя Владимира Королевского известно и любимо слушателями по всей России, профессиональная компетентность в сочетании с большим талантом и открытостью снискали ему заслуженное уважение в музыкальном сообществе. На сегодняшний день Владимир Королевский является одним из самых известных молодых талантливых органистов России.

Ждем вас 22 апреля в 16:00 в Римско-католической церкви (ул. Курашова 34/1)

Стоимость билетов: 800 рублей

Скидка 20% для студентов и пенсионеров. Скидка при коллективных заявках.

Кассы филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)

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