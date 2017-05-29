Приезжайте к нам на Колыму, лечить!

В Верхнеколымском районе выявлены факты нехватки врачей. Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Верхнеколымская ЦРБ».

Установлено, что в районной больнице укомплектованность врачебным персоналом составляет 80%, средним медицинским персоналом 85%. В учреждении здравоохранения в частности отсутствуют такие специалисты, как врач-лаборант, врач-хирург, врач-фтизиатр и врач-дерматовенеролог, что влечет за собой нарушение прав жителей района на своевременное и в полном объеме получение медицинской помощи.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес главного врача районной больницы представление, которое рассмотрено с принятием мер направленных на устранение нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 3 должностных лица.