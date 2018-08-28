Приезду узких специалистов рады везде

Два Дня открытых дверей 18 и 25 августа провели совместно врачи Городской больницы №2 и Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи в поселках Маган, Марха и в Гагаринском округе столицы.

Цель медицинского десанта – приблизить специализированную помощь к людям, ранняя диагностика и профилактика неинфекционных заболеваний.

Обе субботы прием и консультации в Магане, Мархе и в Гагаринском округе города вели врачи травматологи-ортопеды, неврологи, кардиологи, оториноларингологи, терапевты, эндокринологи, сурдолог, врачи УЗИ, врач общей практики. Кроме того, обратившиеся к медикам в эти дни, могли пройти спирографию, тонометрию и антропометрию, определение сахара и холестерина в крови, ФЛГ и ЭКГ.

Присутствие узких специалистов оказалось очень важным. Многие люди обратились к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Много было обращений с застарелыми артритами и артрозами, остеохондрозами и другими болячками, не поддающимися консервативному лечению. Вот и получается, что своевременное обследование помогает не только выявить признаки болезни на раннем этапе, но и порою спасти жизнь пациенту, оперативно направив его на высокотехнологичное лечение.

— Очень довольны все, кто принял участие в Днях открытых дверей. Обращений было много, люди старались успеть попасть к разным специалистам, пользуясь тем, что приехали врачи, узких специальностей, такие как травматологи-ортопеды, сурдолог, невролог, кардиолог, — говорит заместитель главного врача Городской больницы №2 Наталья НИКОЛАЕВА. — Если говорить о поводах для обращениях, то это в основном сердечно-сосудистые, ЛОР-заболевания, болезни системы пищеварения, костно-мышечной системы: артрозы, артриты, остеохондрозы. Приняли всех, кто пришел, работали до последнего пациента.

— А что думаете вы? — спросила я пациентов врачей, ожидавших приема в коридорах.

— Отличная акция, надо каждый год проводить, это такая помощь нам, работающим! Поскольку врачи приезжали по субботам, мы могли с пользой для здоровья использовать выходной.

— К врачам вроде не собирался, но узнав, что в нашей поликлинике будут принимать врачи, которых у нас нет, сходил, прошел четырех специалистов сразу и очень рад такой возможности.

— Мне надо было в июле ехать в республиканскую больницу к ортопеду, я позвонил, мой доктор в отпуске. Ну и всё, думал, надо в сентябре ехать. А тут сами врачи приехали, мне уже и не надо ехать в город. Лечение доктор назначил.

— Очень хорошо, что организовали медосмотр. И кардиолога прошла, и невропатолога, большое спасибо, что приехали. Ещё эндокринолог бы приехал и гинеколог в следующий раз…

В общем, мнение одно: акция нужная. По результатам осмотра кому-то — назначили лечение, кому-то — углубленное обследование в городских и республиканских лечебных учреждениях, кто-то прямо на приеме – получил направление на операцию.

Довольны и пожилые люди, которым нелегко выбраться в город, записаться к врачу, пройти приём, обследование, никуда не выезжая, они на месте получили необходимую медицинскую помощь.