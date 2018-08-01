Приезд Черчесова в Якутию под вопросом

Договоренности о визите главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Якутию есть, но они пока носят предварительный характер. Об этом корреспонденту ЯСИА сообщил исполнительный директор футбольного союза Якутии Михаил Бондаренко.

«Действительно, такие договоренности есть, но на данный момент они предварительные. Сейчас ждем информации от генерального директора российского футбольного союза Александра Алаева, который также планирует приехать в Якутск вместе со Станиславом Черчесовым. Более точную информацию сообщим уже в ближайшее время», — рассказал ЯСИА Михаил Бондаренко.

По словам исполнительного директора футбольного союза Якутии, такая неопределенность обусловлена плотным рабочим графиком тренера.

Отметим, что возможный визит Станислава Черчесова будет направлен на общение с детскими тренерами по футболу Якутии, а также обсуждению текущих проблем республики в этом массовом виде спорта.