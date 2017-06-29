Приемные комиссии ВУЗов ждут абитуриентов 

Традиционно в середине июня начинают свою работу центральные приемные комиссии ведущих учебных заведений высшего профессионального образования республики. На днях мы подготовили информационный материал о том, как организована работа центральных приемных комиссий ведущих ВУЗов республики.

На территории Республики Саха (Якутия) действует ряд высших учебных заведений, в том числе:

— ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (ректор – Михайлова Е.И.);

— ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» (ректор – Слепцов И.И.);

— ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусства» (ректор – Игнатьева С.С.);

— ФГБОУ ВО «Якутский институт водного транспорта» (филиал Сибирского государственного института водного транспорта, г. Новосибирск) (директор – Стрек Я.М.);

– ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» (ректор – Готовцев И.И.).

В этом году центральная приемная комиссия Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова принимает документы по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42 на первом этаже главного учебного корпуса. В составе университета 13 институтов, 5 факультетов и 3 филиала. По информации начальника приемной комиссии Елизаветы Ильиной, подать документы можно будет до 26 июля включительно. Однако исключение составляют абитуриенты, поступающие на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Срок подачи заявлений для них – 10 июля, а для поступающих в магистратуру – 20 июля. Кроме того, желающие поступить на коммерческое направление очной формы обучения по результатам ЕГЭ, могут подать документы до 11 августа. При этом выпускники школ, не имеющие возможность подойти лично, могут отправить документы электронной почтой на адрес приемной комиссии pk_svfu@mail.ru, Почтой России, либо через личный кабинет абитуриента на официальном сайте университета.

В предстоящем учебном году университет подготовил новые учебные программы, по которым можно получить востребованные в современном обществе профессии социального работника, логиста, IT-специалиста онлайн-бизнеса, спортивного психолога, специалиста по клеточным технологиям, метролога и многих других.

Центральная приемная комиссия Якутской государственной сельскохозяйственной академии ждет абитуриентов по адресу г. Якутск., Сергеляхское шоссе 3 км, дом 3, каб. 2.123, 2.108. По словам начальника приемной комиссии Надежды Михайловой, в текущем году Академии выделено 746 бюджетных мест: 646 на уровне высшего образования и 100 мест на уровне среднего профессионального образования. Наибольшей популярностью пользуется агротехнологический факультет в очной форме обучения, в заочной форме обучения – инженерный факультет. Нововведением является организация обучения по специальностям среднего профессионального образования, куда принимают по результатам тестирования и диктанта. Прием документов ведется до 26 июля по программам высшего образования и до 15 августа по специальностям среднего профобразования.

Арктический государственный институт культуры и искусства ждет своих абитуриентов по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 4.

В предстоящем учебном году институт примет 65 первокурсников по программам бакалавриата и специалитета. По информации заместителя ответственного секретаря приемной комиссии Дмитрия Филиппова, ежегодно популярны такие специальности как: «Дизайн», «Социально-культурная деятельность» (постановка и продюсирование культурно-досуговых программ) и «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Вступительные экзамены — результаты ЕГЭ и творческий экзамен. Комиссия будет принимать документы до 12 июля — у тех абитуриентов, которые сдают творческие экзамены, до 26 июля — у тех, кто будет поступать только по результатам ЕГЭ.

На сайте института можно ежедневно отслеживать количество поданных заявлений по всем специальностям http://agiki.ru/uploads/default/files/9de0c032eb57c5ce4b5e68031c84eb57.pdf

Чурапчинский институт физической культуры и спорта ведет прием документов по адресу: Чурапчинский район с.Чурапча, ул.Спортивная д.2, каб. 101. Те, кто не имеет возможности выехать в Чурапчу, может подать документы и в г. Якутске по адресу: ул. Ойунского, 26 в здании Центра спортивной подготовки «Триумф» БЛОК С (2-й этаж).

По информации члена приемной комиссии Марфы Афанасьевой обучение ведется по программам бакалавриата и магистратуры. Направлениями подготовки института являются: «Физическая культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Психолого-педагогическое образование», «Организация работы с молодежью». Наибольшую популярность имеет специальность «Физическая культура», по этой специальности в очной форме обучения выделено 65 бюджетных мест, в заочной форме – 30 мест. Приемная комиссия института будет принимать документы по программе бакалавриата по специальности «Физическая культура» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» — до 10 июля, по остальным специальностям — до 26 июля. По программе магистратуры по специальности «Физическая культура» документы принимаются до 15 августа.

Желающих связать свою жизнь с пароходством, приемная комиссия Якутского института водного транспорта ждет по адресу: г.Якутск, ул. Водников, 1. Институт является филиалом Сибирского государственного института водного транспорта, г. Новосибирск. Ответственным секретарем приемной комиссии является Светлана Третьякова. Институт ведет обучение на базе высшего образования и среднего профессионального образования. Направлениями подготовки на уровне высшего образования являются «Электроэнергетика и электротехника», «Технология транспортных процессов» и « Строительство». На уровне СПО – «Судовождение», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», « Эксплуатация внутренних водных путей», «Эксплуатация судовых энергетических установок».

С 26 июня т.г. традиционно стартовала работа республиканской приемной комиссии Министерства образования и науки Якутии по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательные организации России. Напомним, что приемная комиссия осуществляет прием документов по адресу г. Якутск, ул. Водников, 1 в здании Якутского института водного транспорта. Уже второй год практикуется привлечение представителей ВУЗов РС(Я) для совместной работы по приему абитуриентов. Они ведут консультативную работу и отвечают на вопросы по специальностям.

В Министерстве образования и науки Якутии работу с ВУЗами ведет отдел высшего образования и целевой подготовки. Как прокомментировала главный специалист отдела Оксана Соловьева, работа центральных приемных комиссий всех ВУЗов началась в срок и по плану. «Республиканская приемная комиссия Министерства образования и науки Якутии уже, который год тесно сотрудничает со всеми центральными приемными комиссиями ВУЗов, находящихся на территории республики. Также активное взаимодействие ведется и по информационному блоку в части освещения работы приемных комиссий в СМИ. Хочется выразить благодарность за тесное сотрудничество членам приемных комиссий ВУЗов РС(Я), и пожелать удачи и успешной работы в нынешней приемной кампании», — отметила она.